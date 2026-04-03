獨／王淨同框泰國男神Win！全英文受訪超狂　收「杜拜巧克力」急勸粉絲：別破費

記者蕭采薇／綜合報導

新生代大勢女星王淨，近期受邀擔任第五十屆香港國際電影節「敢想未來」亞洲大使，不僅以絕佳狀態驚豔全場，開幕典禮上更驚喜同曾演出泰版《流星花園》的人氣男神Win（Metawin），兩位跨國發電機的「夢幻連動」立刻成為全場鎂光燈焦點！

▲王淨受邀擔任第五十屆香港國際電影節「敢想未來」亞洲大使，同框泰國人氣男神Win。（圖／翻攝自王淨IG）

夢幻連動泰國男神Win！全英文受訪展現國際範



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身為本屆香港國際電影節「敢想未來」亞洲大使，王淨在開幕典禮上與泰國超人氣演員Win搭檔亮相。兩位高顏值代表一現身就引爆現場氣氛，王淨更展現流利外語能力，與Win全程以全英文接受媒體訪問。兩人在台上台下熱絡交流，跨越語言與國界的互動，讓大批粉絲直呼這畫面實在太養眼。

▲王淨同框泰國人氣男神Win。（圖／翻攝自Win IG）



攜手袁澧林前進校園！大聊台港美食與演藝心路

除了星光熠熠的開幕式，王淨也換上清新裝扮，與香港新生代女星袁澧林一同走進大學校園參與座談會。兩位新生代女神與學生們面對面，大方分享各自入行的契機與對表演的熱愛。當然，來到美食之都，兩人也不忘在台上大聊台灣與香港的在地美食，親民又幽默的對談讓現場笑聲不斷。

狂收粉絲「杜拜巧克力」！為最美狀態忌口...錯過迪士尼成最大遺憾

為了在影展期間呈現最完美的狀態，王淨這次可是下足了苦工，面對滿街的燒賣、蝦餃等誘人港點，她只能硬生生「忍住不吃」。不過香港粉絲的熱情依然讓她感到超級溫暖，不僅貼心送上滿滿的蛋塔。

▲王淨受邀擔任第五十屆香港國際電影節「敢想未來」亞洲大使。（圖／翻攝自IG）

甚至還有人排隊買來近期超級難買的「杜拜巧克力蛋糕」替她應援；更有許多影迷帶著她的作品海報在現場等候簽名，讓王淨直呼「超受寵若驚」。但心疼粉絲的她也特別強調，希望大家以後不要再破費送禮物，「只要收到卡片我就超級開心了！」

▲王淨受邀擔任第五十屆香港國際電影節「敢想未來」亞洲大使。（圖／翻攝自IG）



談及這次香港行的遺憾，王淨惋惜地透露，原本給自己許下一個小願望，想抽空去香港迪士尼樂園看浪漫的煙火秀，結果因為這趟行程實在排得太滿，最後只能忍痛放棄。她也期盼下次有機會再來香港時，能好好補足這個未完成的夢想。