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獨／憑一己之力殲滅演藝圈！王大陸服完替代役「悄悄退伍」　復出卡關超慘現況曝

記者蕭采薇／綜合報導

台灣演藝圈近年來最大核彈級風暴「閃兵案」，自去年（2025年）2月爆發至今已超過一年。整起案件起因是男星王大陸以為自己遇到詐騙集團，氣憤報警後，意外讓專門偽造病歷的「閃兵代辦集團」見光死，進而牽扯出高達20多位知名男星涉嫌逃避兵役的案外案。

▲▼藝人王大陸報到入伍服替代役。（圖／記者湯興漢攝）

▲王大陸去年三月入伍服替代役，還有不少媒體去送他當兵。（圖／記者湯興漢攝）

而身為事主的王大陸，在去年三月入伍服替代役，而根據替代役役期最多一年來看，他應該已在上月中悄悄退伍。不過如今王大陸還有官司要打，復出仍遙遙無期。演藝圈人士向《ETtoday星光雲》透露，他目前暫時沒有固定合作的經紀夥伴，也沒有聽說有回到演藝圈的計畫，推估至少要等判決出爐，才能有下一步安排。

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▲▼ 藝人王大陸、女友闕沐軒、時任北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮第4度開庭，70分鐘後離去。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲王大陸即便退伍，仍還有不少官司要面對。（圖／記者陸運陞攝）

王大陸砸360萬當冤大頭！報案抓詐騙竟「團滅演藝圈」

回顧整起案件的戲劇性開端，2025年2月，檢警鎖定以主嫌陳志明為首的「閃兵代辦集團」。驚人的是，這起案件之所以會曝光，全因王大陸涉嫌以高達360萬元的天價找上該集團，企圖偽造心血管疾病等診斷證明來免役。

▲▼藝人閃兵案，陳零九、威廉、大根、陳大天。（合成圖／資料照）

▲第一波藝人閃兵案，抓出陳零九、威廉、大根、陳大天。（圖／合成圖／資料照）

結果事後他「誤以為遭詐騙」而主動報警，直接把整個地下犯罪網絡給端掉，被網友戲稱是「憑一己之力殲滅台灣演藝圈男星」。目前王大陸已乖乖前往成功嶺服替代役，而在近期的開庭中，他不僅匆忙到連身分證都忘記帶，還在庭上2度鞠躬向大眾致歉，坦承犯行。

名單超大咖！超過20名男星淪陷　坤達、王子接連遭上銬

隨著檢警擴大偵辦，一年來共發動了四波大規模搜索，涉案藝人名單一字排開堪稱星光熠熠，總數超過20人，價碼從10萬到360萬不等。包括2025年5月的第二波搜索，拘提了陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓等9名藝人。其中李銓坦承花費30萬元，大根也透過經紀人承認曾尋求醫療機構申請免役。

▲▼ 藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、書偉（右2）、坤達（右1）涉閃兵被拘提。（圖／記者陸運陞、陳以昇攝）

▲第二波藝人閃兵案，（左起）陳柏霖、修杰楷、書偉、坤達被拘提。（圖／記者陸運陞、陳以昇攝）

而2025年10月的第三波搜索，更出現震驚演藝圈的「一線大咖名單」曝光！包含陳柏霖、修杰楷、Energy的坤達與書偉、小杰等人皆遭約談。其中陳柏霖、修杰楷等人遭上銬拘提；坤達更是在事發時急忙取消加拿大錄影，一返台就在清晨被拘提，最後以50萬元交保。

逃兵風波持續延燒，就在本月初，棒棒堂成員王子（邱勝翊）在睡夢中遭檢警挖醒上銬帶走，訊後同樣依涉犯妨害兵役及偽造文書以50萬元交保。此外，藝人阿達、唐振剛等人也陸續赴新北檢自首與偵訊。

▲王子涉閃兵案遭逮，雙手上銬畫面曝光。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝，下同）

▲王子涉閃兵案遭逮，雙手上銬畫面曝光。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

最新開庭進度：薛仕凌死不認錯遭求重刑！威廉3度鞠躬致歉

近期法院針對多名涉案藝人密集開庭，眾星出庭的態度也成為法官量刑的關鍵。除了王大陸鞠躬認錯外，威廉也在開庭時3度鞠躬致歉，陳零九則是低調以口罩帽子遮臉現身。多數藝人雖法治觀念不足，但皆坦承犯行並配合調查。

▲▼薛仕凌出席《我們意外的勇氣》的首映會。（圖／記者李毓康攝）

▲薛仕凌被檢方指「犯後態度惡劣」，遭求刑兩年半。（圖／記者李毓康攝）

然而，曾奪下金鐘視帝的薛仕凌卻成為檢調眼中的「最壞示範」。檢方查出，薛仕凌對外宣稱有「遺傳性高血壓」，實際上卻是花費30萬元找上代辦集團，由主嫌教導「憋氣」等方式偽造病徵以騙過體檢。檢方痛批薛仕凌雖然主動到案，但犯後態度惡劣，更企圖把自己的逃兵行為包裝成「被詐欺」的受害者，堅不認錯，因此建請法院從重量刑，具體求處2年6個月有期徒刑。

 

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