記者吳睿慈／綜合報導

藝人王大陸日前遭爆找「閃兵集團」協助偽造體位逃兵，引發社會關注，檢警陸續展開多波搜索擴大偵辦，分別有陳零九、威廉、陳大天、謝坤達、張書偉、廖允杰（小杰）、坤達、王子（邱勝翊）等人。台灣藝人閃兵風波延燒至韓國，衝上娛樂新聞排行榜前三名，標題更寫下「連BTS都當兵回來了」，醜聞傳到連國外都沸沸揚揚。

▲王子（邱勝翊）閃兵登上韓媒。（圖／記者許靖騏攝）



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▲韓媒標題寫下「BTS都去當兵回來了」。（圖／翻攝自nate）



邱勝翊（王子）1日遭上銬，他從南港租屋處被帶回調查，有不少台灣網友狠酸「連GD都去當兵了」、「BTS還當兵回來了」，南韓國際級巨星乖乖入伍報到，台灣藝人卻絞盡腦汁閃兵，兩方知名度比較下來格外諷刺。

▲BTS全員當兵退伍回歸。（圖／Netflix提供）



王子閃兵上銬的畫面甚至傳回南韓，引發大批網友留言讚賞「BTS真的讓人很驕傲」、「連PSY都當了2次兵」、「現在不能找藉口了ㄎㄎㄎ」、「他們的軍中生活甚至還有傳出很多同袍間相處的美談」、「全員7個都去當兵很厲害也讓人很驕傲」，也有網友驚呼「喔？台灣也是義務役？」

▲韓網熱議台灣藝人閃兵案。（圖／翻攝自nate）



事實上，南韓2000年代時的藝人閃兵狀況也非常嚴重，歌手劉承俊1997年出道後成為最受歡迎的K-pop歌手之一，卻在2002年逃兵，最終定居在美國，無法再踏入韓國一步，韓國網友自嘲「我們2000年代也不是蓋的，劉x俊、宋x憲」，也有人留言「承俊啊，這不就是在說你嗎？看到了嗎」，韓國對於自家閃兵藝人毒舌程度不輸台灣。