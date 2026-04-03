張秀卿憶出道風雨感慨哭了！　海報遭虧像AI霸氣回嗆：我本來就長這麼美

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》今（4日）邀請金曲歌后張秀卿擔任大來賓，一開場她演唱新歌〈歌壇〉，大型LED播放著MV，從她3歲一路到她出道、站上金曲獎舞台的畫面，就像是她40多年來演藝生涯的濃影，張秀卿難掩悸動，歌一唱完忍到最後還是哭了。她出身屏東鄉下，靠著努力與實力，從歌廳秀唱到大舞台，如今成為金曲歌后，所以〈歌壇〉這首歌就像是她在唱自己的人生。

▲張秀卿回憶自己出道歷程。（圖／中視提供）

而張秀卿感性之際，不忘拿出新專輯的海報宣傳，立刻被康康虧「這張是AI做的吧？」張秀卿當場回嗆：「完全沒有AI，因為我本來就長這麼美！」張秀卿一連宣傳新專輯、「辣妹駕到2」演唱會及歌廳秀活動，行程滿檔。

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▲張秀卿遭康康虧。（圖／中視提供）

張秀卿不僅是台語歌后，她也以模仿功力聞名，她在這集節目中演唱「帽子歌后」鳳飛飛的〈再見夏天〉，從唱腔、咬字到台風都唯妙唯肖，讓人彷彿感受到鳳飛飛重現舞台。不過康康聽完後打趣地說：「可能因為老化，聲音有一點破，所以從鳳飛飛變成葉璦菱」，張秀卿一聽便追打康康，瞬間變成歌廳秀現場。接續朱海君與吳美琳也帶來〈涼呀涼〉，朱海君提及希望把前輩鳳飛飛的精神與經典歌曲繼續傳承下去。



