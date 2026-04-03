快訊／吳東諺白家綺婚期曝光　再艱難也要投入「在公司打地鋪」

記者葉文正／馬來西亞古晉報導

藝起發光協會宋逸民與陳維齡帶領近百位藝人團隊與製作、技術工作人員，跨海前往馬來西亞古晉，參與大型5千人佈道會，白家綺與吳東諺則首度對外透露婚宴進度，預計將於6月20日在大直典華席開65桌舉行婚禮，兩人坦言目前仍在細節規劃階段，但已開始分工籌備，從場地、流程到驚喜橋段都親自參與，期盼透過這場婚禮為彼此留下重要紀念。

▲白家綺、吳東諺夫妻將在六月舉行婚禮。（圖／民視提供）

由宋逸民、陳維齡領軍的「藝起發光協會」，今（3日）於馬來西亞古晉蒙福教會舉辦媒體餐敘暨記者會，攜手林義忠牧師與教會同工，分享「STILL 我在這裡」巡迴音樂會的初衷與歷程。此次行動動員近50位藝人，加上製作與工作人員約90人隨行，規模盛大，透過音樂與見證傳遞信仰與關懷，也被視為少見的跨國公益與文化交流計畫。

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▲藝起發光白家綺(右)、吳東諺前進馬來西亞，並提到新事業的規劃。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

隨團參與的吳東諺與白家綺，也在現場分享此行的心情與家庭點滴。吳東諺坦言，適逢台灣連假仍選擇出國服事，「其實很感恩，但小孩出門前有點捨不得，一度哭鬧」，所幸有岳母協助照顧，讓夫妻倆能安心投入。他也笑說，彩排時看到白家綺感動落淚，「她真的很愛哭」，而這次兩個女兒也一同隨行，「等於是全家一起參與服事，這感覺很特別。」

▲藝起發光白家綺與吳東諺。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

白家綺則感性回憶一路走來的轉變，直言信仰在低潮時給予很大支持，「教會在我們生命高低起伏的時候，一直都在，牧師、師母也沒有丟下我們。」她提到抵達古晉當晚已接近深夜，仍受到當地弟兄姊妹熱情迎接，「那一刻真的很感動，就像回到家一樣。」談及婚禮，她也透露目前仍在籌備中，「很多細節都還在討論，伴郎伴娘還沒完全確定，但證婚人應該會邀請教會牧者。」

除了公益行程與婚禮籌備，夫妻倆也同步投入事業發展。吳東諺表示，目前將重心放在副業經營，與白家綺於2026年3月在新北蘆洲共同打造「樂飛翔親子運動樂園」，主打游泳教學與室內體能課程，「我自己擔任執行長，很多事情都親力親為。」白家綺也笑說，兩人忙到曾在周末帶著孩子打地鋪睡在辦公室，「真的就是全心投入。」

談到即將補辦的婚禮，吳東諺語氣充滿感性，「婚姻其實不容易，我們透過信仰走過7年之癢，現在還能補辦婚禮，是一件很值得珍惜的事。」他也透露希望準備驚喜送給白家綺，「她為這個家付出很多，我負責扛『樂飛翔』，她就扛婚禮，真的很謝謝她。」兩人攜手走過人生不同階段，如今在信仰、家庭與事業中找到平衡，也讓這場婚禮更添意義。