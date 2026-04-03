宋逸民率史上最多藝人前進馬來西亞　宣布「退居幕後」原因曝光

記者葉文正／馬來西亞古晉報導

藝起發光協會帶領近百位藝人團隊與製作、技術工作人員，跨海前往馬來西亞古晉，參與大型5千人佈道會，以音樂、見證與舞台演出結合，打造宛如演唱會等級的福音行動「STILL我在這裡音樂會」，將信仰與藝術融合，為當地帶來一場充滿感動與力量的跨國交流盛會，宋逸民也宣布「退居幕後」，原因也隨這次音樂會曝光。

▲宋逸民(左二起)與陳維齡率藝人們前進馬來西亞古晉，與蒙福教會林義忠牧師團隊合作。（圖／記者葉文正攝）

林義忠牧師也提到一段令人動容的過往，當宋逸民曾陷入低潮、面對外界攻擊時，自己曾邀請他到古晉短暫休息，「我那時候很心疼他，覺得他很辛苦，就跟他說可以來這裡放鬆一下。」然而宋逸民卻選擇留下來堅守教會，「他跟我說，這裡還有他的小羊、弟兄姊妹，如果牧人離開了，羊怎麼辦？」林義忠感性表示，「這真的就是聖經裡說的好牧人，不只想到自己，而是願意為羊付出、甚至捨命。」

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▲蒙福教會林義忠牧師。（圖／記者葉文正攝）

面對外界關心是否會重返演藝圈拍戲，宋逸民則語氣堅定地回應：「完全不會。」他表示，目前更重要的角色是培育下一代，「教會裡有很多新起之秀，我不需要再站在那個位置上，我希望讓後輩承接，這才是基督信仰的精神。」他也強調，未來只要是為了福音的事工，「不收費也沒有關係」，展現全心投入的決心。

▲藝起發光前進馬來西亞。（圖／記者葉文正攝）

陳維齡則補充表示，夫妻倆對未來方向相當清楚，「我們知道接下來的路是什麼，傳福音就是最重要的使命。」她也提到，這次跨海動員龐大團隊，不只是演出，更是一種生命的分享，「每一位站上舞台的人，都有自己的故事與見證，希望能讓更多人被感動。」整場佈道會不僅展現藝起發光協會的整合能力，也象徵著信仰與藝術的結合持續向國際拓展，將愛與希望帶往更多地方。

▲馬來西亞古晉蒙福教會。（圖／記者葉文正攝）

此次活動由宋逸民牧師與陳維齡師母領軍，攜手林義忠牧師及古晉蒙福教會共同舉辦，集結近百位藝人與完整製作團隊，從舞台設計、燈光音響到多媒體影像皆高規格呈現。宋逸民受訪時分享，自己與林義忠牧師早在17年前於雅加達服事時相識，建立深厚情誼，「13年前我第一次來到古晉蒙福教會，就被這裡的設備震撼，從舞團、敬拜團到多媒體影音，都非常完整，真的像在參加一場演唱會。」

他也提到，此次再度受邀回到古晉，不只是重逢，更是一種使命的延續，「能透過舞台上的音樂與表演，把上帝的愛傳遞出去，我覺得非常榮幸。」他進一步透露，林義忠牧師至今已推出24張專輯、累積近千首創作歌曲，這次佈道會也將精選多首作品融入演出，「音樂是最直接的語言，可以跨越文化與距離，把福音帶進每個人心中。」他感性地說：「我們的相識其實很單純，但卻成為一輩子的朋友。」

林義忠牧師則分享兩人從陌生到深交的過程，直言最欣賞宋逸民的「真誠」。他回憶，「當時我還沒有教堂，只是一個默默無名的小牧師，到台灣找他，他都親自接待我。有時候我只是傳個簡訊問候，他卻會說一定要出來吃飯，而且是很堅持的那種，讓我覺得這個人真的很不一樣。」這樣的互動，讓兩人建立起跨越地域的深厚情誼，也成為此次合作的重要基礎。