快訊／小薰不敢結婚原因曝光　聞生小孩「已經開始調身體」

記者葉文正／馬來西亞古晉報導

小薰昨天隨藝起發光協會宋逸民與陳維齡等藝人，將於4月3日在馬來西亞東馬古晉蒙福教會，與當地教會林義忠牧師及教會核心同工分享此次大規模跨海「STILL 我在這裡」巡迴音樂會，會後小薰提到，已經開始調身體，也談到婚禮最新計畫。

▲小薰提到一直有在調養身體。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

小薰最近因為參演電影《陽光女子合唱團》成為七億票房女星，並提到：「來馬來西很多次，都是第一次來古晉，超愛當地美食，吃了兩盤甜點，一部七億，今年還會有兩部電影上檔，票房數字不會有壓力，不是我們可以去控制的，不知道票房會那麼好，直覺真的是蠻幸運的。」

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▲宋逸民(左起)、小薰、李又汝與陳維齡前進馬來西亞古晉舉辦活動。（圖／藝起發光）

小薰也認為，因為《陽光女子合唱團》讓知名度又再度提升，「我去濟州島玩，去逛彩妝店，竟被很多人認出我，我想要先管理好自己隨身狀態，碩哥（男友）他當時去廈門拍片沒有去玩，他不懂得怎麼放鬆，是工作狂，也愛洗衣服跟打掃，喜歡逛街的地方就是菜市場，做菜也他做。」

小薰跟著笑說，「我就是吃而已，他蠻有潔癖的，不會讓家裏看到任何一根毛髮，對於宗教他沒有共鳴跟感動，不過他跟教會每個人都特別好，他很愛鬧人，有一起去柬埔寨玩，臭男生作弄林柏妤，他會自己來跟我提，不然會造成教會困擾，私下互動好，但他無神論者，他一路苦過來，凡是可以在他手中。

至於萬眾期待她與鄭人碩的婚禮，小薰反而答道：「我很害怕，怕會很累，白嘉綺他們辦得好對我來講才有鼓勵性，不管是婚禮或結婚我都怕，請客方方面面都要顧到。該謝謝的人這麼多，幸好柏妤說要免費主持婚禮，我覺得原民的儀式，碩歌也會怕原住民都那麼會喝。」

至於會否先有後婚，小薰也說：「我們很難先有後婚吧，而且我手腳比較冰冷的，我怕會懷不了，從前幾年就有在調身體，但沒有凍卵，因為我怕痛，調身體是讓身體有更好的準備。」