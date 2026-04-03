聽到Tiffany要結婚！少時20年情誼太催淚　孝淵：有人哭了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團少女時代於2007年成軍出道，成員們現雖隸屬不同公司，但只要是團體週年紀念日仍會聚在一起，團魂不滅，感動許多粉絲。近來，Tiffany（蒂芬妮）成為團內第一位人妻，2月與演員卞耀漢登記結婚，她婚後與孝淵登上綜藝節目《拜託了冰箱》，孝淵爆料「成員有人哭了」，字句間溢出團員間不變的友誼。

▲聽到Tiffany要結婚，孝淵透露少時有人哭了。（圖／翻攝自JTBC）



Tiffany近日出演《拜託了冰箱》，登記後正式在公開場合現身，主持人道喜「最近和卞耀漢完成了登記結婚」，她表情害羞並拍拍手，孝淵也同時透露，Tiffany完成登記後，最先知道消息的人就是少女時代，部分成員甚至感動到哭出來。不過，身為好友兼隊友的孝淵則毒舌虧：「Tiffany只要有結婚就覺得萬幸了！」

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▲▼Tiffany婚後首度露面上節目。（圖／翻攝自JTBC）



除了是Tiffany結婚後首露面，她的冰箱也首次對外曝光，公開喜愛的冰淇淋口味竟是薄荷巧克力，同時分享從國中就愛吃的蘋果和花生醬搭配組合。其中，冰箱裡最受注目的食物莫過於滿滿的小菜，充滿婆婆對她的寵愛，老公卞耀漢媽媽做滿小菜放在她的冰箱裡，讓Tiffany害羞表示「我有收到滿滿的寵愛。」首度曝光婆媳相處日常。

Tiffany出演廚師金風的節目，首度談及她與老公卞耀漢認識的細節，「拍攝完戲劇《逆貧大叔》後，就覺得他是個非常好的人，如果有可以一直見面的機會就好了，但因為他是很專業的演員，我也很擔心是不是之後就見不到了。」她稱讚老公「是個很有領導能力的人。」兩人不論是工作、電影、時尚方面都有相似的觀點，更重要的是彼此尊重為對方應援，她臉紅回答：「我很幸福。」《拜託了冰箱》完整內容預計在5日公開。