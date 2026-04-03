女兒不睡嬰兒床「撒嬌攻勢超狂」！劉雨柔吐真實心聲：一個頭兩個大

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2日在社群網站分享育兒日常，曬出女兒熟睡的照片，語氣中卻透出深深的無奈。她透露孩子近期進入了「撒嬌進階2.0」的階段，不僅不願意睡自己的床，還頻頻爬上大床擠在她身邊，讓她有些苦惱，貼文一出隨即引發許多家長粉絲的共鳴。

▲劉雨柔吐露最近的育兒心聲。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔在限時動態中無奈寫下：「又開始不睡自己的床，一天到晚爬上來我旁邊」。畫面上，只見女兒正塞著奶嘴、閉著眼安穩地趴在床上休息，「又開始不睡自己的床，一天到晚爬上來我旁邊，一個頭兩個大」，顯露出育兒生活中甜蜜又沉重的負擔。

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除此之外，劉雨柔還透露，女兒有時候甚至「還要抱著我脖子才要睡」，這讓她在深夜裡忍不住發出求救訊號，「我好熱、我好累、我好酸」，真實描繪出家長在面對孩子撒嬌攻勢時，生理與心理同時處於極限邊緣的狀態。

▲▼劉雨柔相當疼愛女兒。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



這則貼文展現了劉雨柔最真實的人母日常，雖然畫面中的孩子看起來非常可愛且平靜，背後卻是母親的辛勞與耐心。儘管語帶無奈，但字裡行間仍流露出她對孩子的包容與愛護。