酷的夢徵助理起薪4萬：玻璃心不適合！　挨轟「慣老闆」兩派網戰翻

記者蔡宜芳／綜合報導

在台法國YouTuber「酷的夢」（以下簡稱酷）在去年以自製節目《中文怪物》爆紅。他在2日發布徵才貼文，尋找能夠協助現任經紀人的助理。不過，他的徵才內容和薪資也意外掀起兩派網友爭論。

▲酷的夢近日正在徵助理。（圖／翻攝自Instagram／kudream）

酷所PO出的助理工作內容涵蓋多項任務，包括回覆廠商信件、協助拍攝專案及發想企劃等。上班時間從早上10點至晚上7點，大多為居家辦公，一周至少兩天要進辦公室，起薪為面議，預估在四萬元以上。酷也表示，這份工作適合喜歡挑戰和內容創作的人，並再三強調「玻璃心者不適合」。

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▲酷的夢團隊徵才資訊。（圖／翻攝自Threads／kudream）

然而，許多網友對「玻璃心者不適合」的說法表示質疑，認為這樣的描述可能會使潛在應聘者感到不安，「玻璃心寫出來很不專業，像是慣老闆」、「愛台灣愛到連台灣慣老闆那套也學習得淋漓盡致了」；也有部分網友對於工作薪資的合理性提出疑問，「壓力很大還只有四萬」、「三個工種互相衝突，還要參與拍攝。會不會有點誇張」、「起薪四萬就別找人了，我覺得這個工作應該要六萬以上」。

不過，也有不少人替酷緩頰說「都還沒應徵，玻璃心就碎了，你就說這那些在靠背的人適不適合了」、「助理職四萬還hybrid，條件很不錯了」、「一堆想應徵巨嬰的玻璃渣渣在哭泣」。