張凌赫遭瞎傳「2待播劇又演將軍」！陸網狂洗版澄清…意外暴結局雷

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星張凌赫搭檔田曦薇主演古裝偶像劇《逐玉》，戲裡扮演武安侯「謝征」更是爆紅海外，然而劇中造型遭陸網諷「粉底液將軍」，軍媒罕見撰文批評，廣電總局昨日（2）召開座談會，針對戲劇製作提出「杜絕顏值崇拜」等4大要求。而張凌赫3日被陸網謠傳「後面還有兩部待播將軍劇」，激出另一派網友洗版澄清。

▲張凌赫《下一秒過火》軍裝造型讓劇集未播先轟動。（圖／翻攝自微博）

張凌赫下一部作品是民國劇《這一秒過火》，搭檔王楚然，改編自暢銷作家匪我思存的小說《如果這一秒，我沒遇見你》，劇中他的軍閥造型讓劇集未播先轟動。還有一部古裝偶像劇《歸鸞》，改編自《逐玉》作者團子來襲的另外一部小說，陸網近期頻頻傳出現場拍攝的側拍照，長髮加上一身戰甲，也吸引外界高度關注。

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陸網3日突然衝出熱搜話題「張凌赫後面還有兩部待播將軍劇」，對此陸媒《大象新聞》進一步查詢，他在《這一秒過火》扮演「慕容清嶧」，設定是海外歸國的醫生，後來成為救國救民的志士。另一部《歸鸞》扮演「蕭厲」男主角，出身市井底層，早期是賭場打手，經過一番歷練後逆襲成為北境魏王，身分與將軍無關。

▲張凌赫《歸鸞》從市井底層變北境魏王。（圖／翻攝自微博）

另一派網友為兩部劇的人設狂發文澄清，尤其強調民國劇的軍裝造型只是一時，但澄清文也洩漏了人物設定與劇情，甚至提前暴雷角色結局。同時發文支持張凌赫的網友仍表態期待新劇播出。