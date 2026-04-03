宋達民女兒18歲了！慶生被拍「一字領露香肩」 萬人讚爆：顏值超高

記者潘慧中／綜合報導

宋達民與洪百榕結婚多年，育有兩個兒子和一個女兒，不時會分享生活點滴的夫妻倆，近日在社群網站上傳了女兒滿18歲的慶生照，小孩的高顏值立刻吸引萬人按讚稱讚其超高顏值！

▲寶妹18歲了！（圖／翻攝自Facebook／宋達民和洪百榕愛的粉園﻿）



宋達民與洪百榕夫妻檔在文中難掩激動心情，「寶妹18歲了！是不是很不可思議啊！」。回憶起許多長期關注粉絲團的朋友，是從女兒大約4歲時就開始加入並看著小朋友成長的。對比當年稚嫩的模樣，如今，寶妹已經亭亭玉立，讓身為父母的他們感觸良多。

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▲寶妹露香肩。（圖／翻攝自Facebook／宋達民和洪百榕愛的粉園﻿）



在慶生照中，剛滿18歲的寶妹身穿一件黑色一字領短袖上衣，秀出漂亮的肩頸線條，再戴上簡約的十字架金屬項鍊，展現出清新脫俗的氣質。

▲▼女兒的高顏值遺傳自洪百榕和宋達民。（圖／翻攝自Facebook／宋達民和洪百榕愛的粉園﻿）



面對這個重要的里程碑，宋達民夫妻感性地說：「一轉眼寶妹已經成年了～祝福寶妹生日快樂」。這份簡單卻深刻的祝福，背後承載了18年來的點滴陪伴。