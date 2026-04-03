王宥忻2.2億買地裝潢被罵爛！ 　回嗆酸民：我不只會酒駕還會離婚

記者陳芊秀／綜合報導

身價逾10億元的「財富女神」王宥忻日前發文，透露5年前斥資2億元買地，再投入2千萬元重新裝潢，將位於台北市占地780坪的空間升級為「心宇宙商務中心」。原本閒置多年的黃金地段以嶄新面貌亮相，卻意外引發網友質疑，對此，她親自拍影片發聲反擊。

▲王宥忻斥資2.2億買地加裝潢，發文卻遭酸民質疑，為此拍片反擊。（圖／翻攝自IG）

閒置空間華麗轉身 計畫屢遭疫情擱置

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧這項投資，王宥忻5年前以低價購入這處一樓加地下室的寬敞空間，當時出租給賣場，每月穩定收取70萬元租金。她去年宣布將該場地轉型為「台灣愛物王公益協會」，計畫推動二手物資流通、共享辦公及公益展演等活動。她的計畫受到疫情影響一度擱置，導致空間長期閒置，今年決心再次投入2千萬元重新裝潢，將空間升級為可舉辦商務會議、活動及公益拍賣的多功能場域。

不料，這番理想宣言卻意外引來負評。在Threads發文後，受到酸民批評「很多人都知道你酒駕請不起代駕 然後在網路泉天泉地收割別人辛苦錢」、「780坪只要2億？？？然後每個月出租70萬粗投報率有4.2% 台北租金行情哪有那麼好」、「兩千萬的裝潢？呵呵，大家都瞎了」、「現在都在比誰更會吹牛啊」，貼文超過21萬次瀏覽。

王宥忻：人生第一次被罵到這麼慘

面對負評與攻擊，王宥忻選擇不再沉默，直接拍片反擊。她在影片中自嘲：「人生第一次被罵到這麼慘。」坦承感受到攻擊帶來的壓力，但對於網友再次重提酒駕事件，她霸氣回應：「我不只會酒駕，我還會離婚。」展現出不畏懼過去流言的強硬態度。接著，她更手拿豬血糕，語氣激動且語帶強硬地表示：「林北買的就是比別人便宜！」一旁的丈夫「翁總」也加入戰局，解釋豬血糕是疫情期間購買。夫妻聯手回應網友的酸言酸語。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

