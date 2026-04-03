2歲兒去公園遭踢頭「張雁名遠看0介入」！原因曝光：不可能永遠保護你

記者潘慧中／綜合報導

張雁名2022年結婚後育有一個兒子，平常不時會分享育兒心得。他2日便在社群網站透露，當天帶兩歲兒子去公園玩時，雖然目睹小孩被一個小朋友踢到頭，但他並未介入，直到回家途中才出聲叮嚀。

▲張雁名2日帶兒子去公園玩。（圖／翻攝自Instagram／ensonchang）



張雁名坦言，以前帶兒子去公園時，「我都會小心翼翼在他旁邊顧著」，但他2日決定讓小孩自行去玩，「我就遠遠看著他，公園裡有大大小小的朋友，什麼個性的人都有，也該讓他長大去學習如何慢慢融入人群了。

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沒想到，過程中發生了一段插曲，張雁名目睹兒子在玩耍時被另一個小朋友踢到頭，別的小朋友見狀就拉著他兒子離開，「當下我只是遠遠看著沒介入」，直到回家的路上，他才藉機提醒兒子，以後在公園玩要自己小心，「如果別的小朋友打到你，你要大聲制止說no no！」

▲▼張雁名提醒兒子，如果被欺負要大聲制止。（圖／翻攝自Instagram／ensonchang）



儘管兒子目前對這些社交規則仍似懂非懂，張雁名仍堅持要開始慢慢教導正確的觀念，「除了好好享受社交外，也要懂得保護自己，因為爸爸不可能永遠陪在你身邊保護你。」