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震撼彈！Mark退出NCT：所有活動結束　「10年來讓我成為幸福的人」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手Mark透過組合NCT出道，怎料，團體迎來10年，所屬公司SM娛樂3日突然證實Mark退出NCT 127、NCT DREAM，並表示與所有NCT活動結束。Mark確定退團，同時在IG貼出手寫信，透露自己一個個跟成員談過，成員們皆表示支持他的決定，至今想起來都快哭了，震撼彈令歌迷驚訝不已。

▲▼震撼彈！Mark親口證實退出NCT。（圖／翻攝自IG）

▲Mark親口證實退出NCT。（圖／翻攝自IG）

NCT成軍10年，人氣成Mark卻在3日突然證實與NCT所有的活動結束，未來將以個人身份繼續活動。他透過親筆信向粉絲告知消息，「2016年4月9日我以NCT U出道，現在是2026年4月，某個瞬間真的過了10年了⋯對我來說，真的真的都是幸福的時光。走過10年，在這段漫長歲月裡，每一天都讓我感到幸福的NCTzen，我想親自用手寫的方式，把我新的決定與全新的篇章傳達給你們。」

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Mark確定離開NCT，並以個人身份繼續活動，「在與每一位成員進行了無數次對話之後，至今想起來都快要流下眼淚，所有成員都告訴我會支持我。我會一輩子抱著愧疚的心，同時也更加感恩，想再次對把我當作可愛弟弟的哥哥們，以及把我視為隊長的弟弟們說聲真的非常非常謝謝。」

下定決心離開團體，Mark坦承會讓很多人感到意外，甚至受傷害，「我非常清楚，這不只是意味著我一個人的挑戰，還有我有認知到所有的擔心、苦惱與難以解決的困難之處。當我正式宣布為了我的人生新章節做出的重大決定時，對一直愛著「NCT Mark」的NCTzen、Mark的粉絲們，以及大眾來說，這樣的變化可能帶來巨大的衝擊與傷痛，而這一封親筆信並不足以緩解這一切，因此我的心情真的非常沉重。我長時間反覆思考，什麼才是最成熟的選擇與方式，但最終呈現出來的結果卻是現在這樣的狀況，我知道還是遠遠不足夠，真的非常抱歉，也讓我感到十分沉重。」

但他還是想對粉絲表達最真誠的感謝，「我想向所有NCTzen，以及一路認識我、支持我的所有人，表達最深的謝意，真的真的非常感謝。謝謝你們讓我這10年成為最幸福的人」，他承諾：「我會一輩子帶著對SM、NCT成員們，以及NCTzen的感謝之心生活下去。未來當我以全新的面貌向大家問候時，我會竭盡全力努成為更好的Mark。再次真心感謝大家。」

Mark親筆信：

你好，我是Mark。
NCTzen你們好

2016年4月9日以NCT U出道，如今來到2026年4月，不知不覺真的過了10年的時間。10年間真的發生了非常多的事情，站上了許多舞台，尤其累積了無數珍貴的回憶。因為我很清楚，從練習生時期一直支持我的NCTzen一直都在，如果把那段時間也算進去，其實超過10年了。那麼，NCTzen這10年多過得如何呢…？對我來說，真的是很幸福的時光。10年過去，在這段漫長歲月裡，每一天都讓我感到幸福的NCTzen，我想親自用親手寫信的方式，告訴大家我的新決定與全新篇章。

我知道這對大家來說一定會很突然，其實我從當練習生時，甚至更早以前，我心中就一直有一個夢想。拿著一把木吉他，在街頭邊做快閃演唱，也想成為作家，喜歡到甚至用英文寫下文字。雖然當時年紀還小，無法清楚描繪出那個夢的完整樣貌，但因為熱愛音樂與舞台，我在14年前於加拿大參加了試鏡，並在SM開始了我的音樂之路，以NCT作為起點。

因為我的起點是在SM、在NCT，讓我更加了解自己，也找到了最好的自己，心中只有滿滿的感謝。透過NCT，我彷彿體驗過了天空、大地、海洋與山川。10年裡，看過、經歷過這個世界最精彩的風景，走過一段最棒的旅程，卻也讓我開始思考，我能夠擁有的最好的夢想是什麼？作為「Mark」這個人活著，我能獲得的最大目標與意義是什麼？我自然而然地開始了這樣的思考。正值10年合約即將結束的時刻，我喚醒內心所有的感受，經過長時間的思考後，開始想知道那個夢最完整的模樣是什麼，並想要全心投入、潛入其中。我也想找到，我的音樂或著我的果實會是什麼，以及該如何在這個世界上開花結果，我想好好地找出來並實現它。

在與每一位成員進行了無數次對話之後，至今光是想起都會想流淚，所有成員都告訴我會支持我。我會一輩子感到抱歉與感謝。想再次對把我當作可愛弟弟的哥哥們，以及把我視為隊長的弟弟們說聲真的非常非常謝謝。在這個決定上，願意最貼近地聆聽我的煩惱、理解我的心意、為我著想、給我意見，並與我進行真誠對話的所有成員們，我真的非常感謝，也非常愛你們。與這些曾經同乘一艘船的成員們，在過去10幾年來完成了一段最棒的航行，而我一直都喜歡潛入水中，現在我想要去游泳了，他們用愛來支持我更深的「潛水」。未來我也一定會持續為他們加油、愛著他們。

2012年透過全球徵選被選中，從訓練開始，到所有老師、公司人員、經紀人、理事、代表，以及各部門的工作人員，對於一路將我培養至今，我將一輩子心懷感謝。我的起點是SM，是NCT，也是NCTzen。不論未來我開始創作什麼樣的音樂，我都一定會成為一個不忘初衷的Mark。

但是，即使我做出了這麼重大的決定，我非常清楚，這不只是意味著我一個人的挑戰，還有我有認知到所有的擔心、苦惱與難以解決的困難之處。當我正式宣布為了我的人生新章節做出的重大決定時，對一直愛著「NCT Mark」的NCTzen、Mark的粉絲們，以及大眾來說，這樣的變化可能帶來巨大的衝擊與傷痛，而這一封親筆信並不足以緩解這一切，因此我的心情真的非常沉重。我長時間反覆思考，什麼才是最成熟的選擇與方式，但最終呈現出來的結果卻是現在這樣的狀況，我知道還是遠遠不足夠，真的非常抱歉，也讓我感到十分沉重。

而對於我來說最感謝的NCTzen，在這樣的情況下，我認為我能做的最好的事情，就是傳達我最真誠的心意。當我看著自己的內心，比起任何事情，更想先傳達的是感謝。我想向所有NCTzen，以及一路認識我、支持我的所有人，表達最深的謝意。真的、真的非常感謝。謝謝你們讓我這10年成為最幸福的人。讓原本只在我心中小小存在的「成為歌手」這個夢想，變得更大，甚至真正實現它。因為你們給予我如此珍貴的愛與支持，正是那些愛與回憶，讓我成為現在的Mar，真的非常感謝。謝謝你們讓我成為一個懂得感恩的人。

我會一輩子帶著對SM、NCT成員們，以及NCTzen的感謝之心生活下去。

未來當我以全新的面貌向大家問候時，我會竭盡全力努成為更好的Mark。再次真心感謝大家。

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