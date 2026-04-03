《陽光女子》賣破7.5億...孫淑媚卻無緣本屆金曲獎　忘記報名當場崩潰

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌后孫淑媚近年轉戰影視圈相當成功，沒想到她今天自爆，去年她為自己演出的戲劇《拜六禮拜》量身製作、填詞，亂彈阿翔作曲的同名主題曲〈拜六禮拜〉，竟發現沒報名本屆金曲獎，讓她崩潰發文：「歐賣尬！Catch me 一下……我竟然失去跟〈幸福在歌唱〉（A-Lin演唱的電影〈陽光女子合唱團〉主題曲）競爭的機會～齁……四誰啦！」還不忘置入新歌歌名〈Catch me〉。

▲孫淑媚發現〈拜六禮拜〉忘記報金曲獎崩潰。（圖／翻攝孫淑媚IG）

〈拜六禮拜〉是孫淑媚為同名戲劇主演並操刀創作的心血之作，融合台語與英文歌詞，道出現代人在繁忙生活中渴望喘息的心聲，引發廣大聽眾及劇迷共鳴，如今卻因忘記報名而與本屆金曲獎無緣，粉絲也紛紛留言替她惋惜。而據了解，她主演破7.5億票房電影《陽光女子合唱團》中劇情延伸出來的新歌〈Catch Me〉則要明年才能報名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

心情低落的孫淑媚並未沉溺太久，發文後段隨即豁達轉念：「人生啊～遇到事情不能處理的，就處理自己吧！我以過來人的身分告訴你們——我過來了！」她也瀟灑喊話：「要知道那些過不去的，就讓別人先過去。」最後更引用歌曲中的歌詞自我安慰「拜六禮拜，哭哭ㄟ就好～傷心ㄟ holiday，鬆一咧，蕭一咧，這次就先讓你們過去了！」

而孫淑媚經紀人也回應《ETtoday星光雲》表示，漏報金曲獎一事，是她們在跟數位發行公司對發行曲目時發現的，「是公司疏忽的！發現時已過報名截止時間！錯過參與非常可惜，謝謝淑媚的幽默並且體諒！」