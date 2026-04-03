桃園大撒錢！影展大總獎金暴漲破135萬　導演嗨喊：不怕通膨了

記者蕭采薇／綜合報導

即將迎來13歲生日的「2026桃園電影節」預計於今年8月盛大開跑，「桃園電影獎」徵件活動也正式進入最後衝刺。桃園市政府文化局3日對外宣布，今年賽制全面大升級，總獎金暴漲至135萬台幣，超高含金量讓不少導演聽到後振奮直呼：「這下不怕通膨了！」

▲2026「桃園電影獎」總獎金將爆漲至135萬，圖為《優雅的相遇》去年勇奪評審團特別獎。（圖／桃園電影獎提供）

新增2大獎項狂砸135萬！超佛心參賽條件曝光

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「桃園電影獎」自2023年擴大舉辦後，已成為國內外影人爭相角逐的殿堂。為了打造更豐富多元的賽事，今年特別增設「最佳特效獎」及「最佳動畫獎」，加上原有的最佳影片、評審團大獎等，總獎項打破歷年紀錄，一口氣擴增至13座大獎。其中光是「最佳影片」就能獨抱高達50萬元獎金。

▲楊貴媚桃影獲獎連莊運勢大開，馬志翔從影25年首奪演技獎。（圖／桃園電影獎提供）

值得一提的是，賽事的報名門檻相當「佛心」。只要是2025年1月1日後完成的作品，不限類型（劇情、紀錄、動畫或實驗片皆可）、不限片長，也不限影片首映資格。只要導演、製片或製作公司任一設籍註冊於中華民國者皆可報名參賽，給予創作者極大的發揮空間。

強心針發源地！楊貴媚連莊奪獎、馬志翔出道首奪演技獎

「桃園電影獎」自2017年成立以來，一路為許多優秀影人打下「強心針」，更成為台灣影壇不可忽視的重要指標。前年影后楊貴媚以《春行》榮膺桃影最佳女主角後獎運大開，去年更「連莊」以《小雁與吳愛麗》奪下最佳女配角；而從影25年的實力派男星馬志翔，更是在這裡以《獵人兄弟》拿下出道以來的首座演員獎項，意義非凡。

▲楊貴媚前年以《春行》榮膺桃影影后，去年更「連莊」再以《小雁與吳愛麗》榮獲最佳女配角獎。（圖／桃園電影獎提供）



不僅國內影人發光發熱，因為對參賽影片長度及類型不設限，也吸引大批國際強片來台參賽。去年最佳影片就由香港紀錄片《日泰小食》奪下，馬來西亞電影《虎紋少女》更一舉包辦最佳導演與最佳女演員，國際化程度備受肯定。

「2026桃園電影獎」競賽徵件目前正進入倒數計時，將於4月10日正式截止。主辦單位呼籲，無論是專業影視團隊或是充滿創意的一般大眾，只要有作品，桃園電影獎的大門永遠為創作者而開，千萬別錯過勇奪135萬總獎金的大好機會！