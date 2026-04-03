超狂！《宇宙啦啦隊》躍上NBA舞台　夢幻合體太陽隊啦啦隊

記者孟育民／台北報導

緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》播出後受到廣大討論，繼節目中與中職職業啦啦隊交流外，本週六、日《宇宙啦啦隊》成員將登上「 NBA未來之星邀請賽」舞台，現場與 NBA 鳳凰城太陽隊啦啦隊夢幻合體同台，直接躍升國際職業層次！妃妃、Lydia 、紀欣伶、祖安娜、靚靚、Yula、樺樺、Tina、愛玉、Momo 、魚肉及黛比等在這兩天輪番演出，為充滿夢想高中籃球員們應援加油！

▲▼《宇宙啦啦隊》站上NBA舞台。（圖／緯來提供）

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本週第五集首播內容，延續職業級啦啦隊的震撼教育，味全龍小龍女Dragon Beauties帶來壓軸表演，並由宇宙啦啦隊成員組成的「龍Time龍See」同場挑戰同一首應援歌曲。

值得一提的是，其中一位小龍女成員金娜妍正好來自韓國，被問到來台發展的契機，她分享到，最初是因「世界12強棒球賽」來台觀賽為韓國隊加油，卻被台灣球迷的熱情應援感動，「萌生想來的想法時，正巧又接到邀約電話，就來了。」她也提到，台灣啦啦隊文化的一大特色，會推出專屬個人周邊，讓她支持的粉絲也變多了！

▲《宇宙啦啦隊》本周繼續卯足全力演出。（圖／緯來提供）

面對職業隊的強勢演出，「宇宙啦啦隊」學員組成的「龍Time龍See」雖然備感壓力，仍全力應戰，展現訓練成果，讓小龍女看了直呼驚喜：「把所有絕活都拿出來了。」宇宙啦啦隊成員愛玉事後情緒潰堤，忍不住落淚哽咽表示：「一直希望有一天能邀請媽媽親眼見證自己的努力，來台北這麼多年，媽媽其實不知道我在做什麼，但我真的很努力在追夢。」真摯告白為比賽增添動人情緒。



