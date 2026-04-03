黃立成投資噴天價手續費！豪語「我不會輸」網朝聖金額：你是傳奇

記者陳芊秀／綜合報導

「麻吉大哥」黃立成近期多次面臨清算危機，日前他在社群平台 X 上分享了一筆驚人的交易數據，顯示其在高頻交易平台Hyperliquid累計支付的手續費已逼近200萬美元。他日前更發下豪語：「我從不會輸，要嘛贏，要嘛被清算。」發言再度引發網友熱議。

▲黃立成投資時常成為話題。（圖／記者周宸亘攝）

黃立成近日在X帳號發文，內容簡短地寫道：「Fees paid Hyperliquid」（已支付給Hyperliquid的手續費），並附上一張後台截圖，而截圖顯示其累計已支付手續費已經突破100萬美元（約台幣3196萬元），具體數字接近200萬美元（約台幣6393萬元），還有平台積分（Points）高達46萬5000分，顯示其在平台上的交易量相當龐大。

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▲黃立成曬出已支付的手續費。（圖／翻攝自X）

▲黃立成發文：「我從不會輸，要嘛贏，要嘛被清算。」（圖／翻攝自X）



網友被黃立成支付的鉅額手續費嚇到，輪番留言「我他X七萬就覺得自己很厲害了，你這……」、「小兄弟你應該乖乖做現貨就好」、「這是某個人的全部積蓄」、「你是爆倉之王」、「先生你的獲利是多少？」。對於黃立成發下豪語「我從不會輸，要嘛贏，要嘛被清算」，網友笑回「謝謝你公開交易，這樣我就能反著做單。已經賺了點午餐錢，謝啦」、「如果我有你虧掉的1%資金，我的人生就會完全不同了，不過對你來說可能不算什麼，感謝真主，你還是這麼堅強」、「為麻吉大哥祈禱」、「也許這次你會走運」、「我尊重你的毅力」、「繼續贏吧！你是傳奇」。