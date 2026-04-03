剛宣布爆病停工！HYBE人氣女團成員「簡介拔掉團名」掀恐慌　本人親上火線發聲

記者蕭采薇／綜合報導

由南韓娛樂巨頭HYBE打造、主攻歐美市場的國際人氣女團「KATSEYE」，憑藉多國籍成員的頂尖實力與亮眼外貌，出道後推出多首神曲皆創下驚人佳績，在全球坐擁大批死忠粉絲。

▲KATSEYE是南韓娛樂巨頭HYBE打造、主攻歐美市場的國際女團。（圖／環球音樂提供）

然而，近期才剛宣布因病暫停活動的成員Manon，卻被眼尖網友發現悄悄移除了Instagram個人簡介上的「KATSEYE」字樣，瞬間引發外界對於她是否即將退團，或遭公司冷凍雪藏的強烈揣測。

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官方才宣布停工養病！IG突「拔團名」掀退團恐慌

回顧事件起因，官方於上個月接連對外發出聲明，證實Manon的身體狀況亮起紅燈。為了讓她能全心專注於恢復健康，公司在與她進行充分溝通後，最終決定讓她暫時中斷演藝工作。當時所屬經紀公司HxG（HYBE x Geffen Records）也強調，團體的既定行程不會受影響，其餘成員將持續活動，並期盼著Manon再次健康歸隊的日子。

▲Manon是「KATSEYE」當中的人氣成員。（圖／翻攝自IG）

不過在休養期間，Manon的IG簡介無預警出現變動，原本標註的團體名稱消失無蹤。這個敏感的舉動在社群媒體上立刻掀起軒然大波，許多粉絲開始擔憂這一切並不只是單純的生病請假，更害怕她正處於被迫離團的邊緣。

親上火線粉碎雪藏謠言！曝與公司「真實談判進度」

面對網路上越演越烈的謠言與粉絲的焦慮，Manon本人終於打破沉默，透過聲明溫暖地向大眾喊話：「非常感謝大家一直以來給予我的愛與支持。這段時間裡，我非常感激每個人展現出的耐心與善意。」

▲「KATSEYE」成員Manon在IG簡介移除了團名。（圖／翻攝自IG）

針對外界關注的退團與合約疑雲，Manon也給出正面回應，澄清雙方並沒有撕破臉：「我與HxG正在進行積極正向的對話，我也感覺到自己是被支持的。我現在過得很開心，也很健康。很快就會和大家分享更多消息，謝謝你們一直都在我身邊。」