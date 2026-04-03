麋先生朝聖Beyond錄音室　大膽拿39年古董吉他...一看價錢嚇傻

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生征服北高萬人雙巨蛋後，今年宣布將於5月在高雄從無到有打造「全帳篷」式馬戲團演唱會王國，一連五場舉辦「大誠保經 x 麋先生 MIXER〈大馬戲團 CircUs Max〉2026馬戲團運動嘉年華」。演出籌備期間，他們除了飛赴香港擔任五月天演唱會嘉賓，並專程前往殿堂級搖滾樂團Beyond「二樓後座」錄音室朝聖，為演出汲取更多靈感。

▲麋先生朝聖傳奇樂團Beyond錄音室。（圖／相信音樂提供）

不過麋先生抵達後得知，錄音室所在大廈將於4月9日後被拆除重建，眾人感嘆：「這個代表香港搖滾歷史的地方很珍貴，幸好我們趕上最後一波參觀！」主唱聖皓走進錄音室後直呼震撼：「踏進去就像走進他們的故事裡面，真實感受到那些曾經在耳機裡的音樂。」吉他手喆安更拿起黃家駒的1987年古董吉他試彈，眾人高呼「這把吉他資歷比我們還深！」吉他上貼著90幾萬港幣的價格標也嚇壞眾人，最後才發現是黃貫中搞笑寫上去的。

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鼓手逸凡更獲得Beyond鼓手葉世榮親贈的鼓棒，透露將在本月香港演唱會使用，打趣說自己可嘗試solo 20分鐘。一行人隨後前往Beyond當年常光顧的餐廳，照著葉世榮推薦點了黃家駒最愛的「煎豬扒、羅宋湯及餐包」，吃完後逸凡豪氣喊：「我覺得我可以solo 40分鐘！」

▲▼喆安拿起黃家駒的1987年古董吉他試彈，逸凡則獲得Beyond鼓手葉世榮親贈的鼓棒。（圖／相信音樂提供）

朝聖之旅結束後，麋先生緊接著全力備戰高雄大型戶外帳篷演唱會，演出將於5月1日至3日、9日及10日在高雄輕軌夢時代站旁盛大登場，門票4月11日中午12點開賣，詳洽拓元售票系統。​​​​​​​​​​​​​​​​