黃明志突悲傷告白：你在哪裡？　罕見正經「揭超痛心聲」

記者蔡琛儀／台北報導

大馬鬼才黃明志在經歷輿論風波後，於清明節前夕悄然推出全新單曲〈你在哪裡？〉，一改過往辛辣風格，以極為內斂的方式唱出對逝去之人的思念，與清明節「慎終追遠」的概念相當契合。

▲黃明志推出清明應景新歌〈你在哪裡？〉。（圖／翻攝黃明志臉書）

黃明志上週公開一組搬家前的整理裝箱照片，並透露自己已經搬離原本居住的地方。他在貼文中寫道：「我搬家了…這裡充滿了許多回憶，也陪我創作了許許多多的歌曲，真的很捨不得。」同時預告，新歌將「獻給在這裡的點點滴滴」，如今隨著〈你在哪裡？〉正式上線，也讓這份情感有了更完整的答案。

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MV風格同樣收起過往標誌性的搞怪元素，改以貼近生活的方式呈現。畫面圍繞在搬家前整理物品的過程，在一箱箱打包的物件與熟悉的生活空間之中，過去的回憶一點一滴浮現，將「離開」這件事具象化，開頭則唱出「寫了歌都會先唱給你聽，開著那個破車載你到處去旅行，感受每一陣風景。當時我沒有什麼能給你，拼命努力只想搬離這舊公寓。我知道流再多淚也留不住你，期待某一年、某個月、某個世紀，再一次相遇。」

▲黃明志透過新歌唱出對逝去之人的思念。（圖／翻攝黃明志臉書）

上個月全面復工的他，除了陸續接下工作與合作邀約，先前推出的賀歲作品〈馬來西亞的新年〉亦創下亮眼成績，累積播放量突破千萬，整體聲勢逐漸回穩。