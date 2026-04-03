記者孟育民／台北報導

中天主播林佩潔在愚人節播報新聞時以短髮造型亮相，因為正巧是愚人節，引發網友熱烈討論，有人誤以為是AI主播，還有粉絲直呼「更有氣質啦」，林佩潔提及想剪短髮其實已經醞釀許久，「我從國中畢業後就沒有剪這麼短過，這次算是很大的突破。」她坦言一開始超猶豫，甚至請設計同事先用臉合成短髮試看，林佩潔笑說：「我們獅子座說要做就是要做到，但我又很怕大家不能接受，所以猶豫超久。」

▲林佩潔剪了一頭短髮 。（圖／中天新聞提供）



決定剪髮前，林佩潔透露老公是全程力挺，給她滿滿的情緒價值，「他一直說我長這樣怎麼可能不好看，還開玩笑說不要剃光頭都可以接受。」剪髮當天也一直關心，讓她既緊張又期待。剪完後，老公看了第一時間就給出「很好看」的讚美，至於選在3月底剪髮是否有特別用意，林佩潔笑著說，「只是剛好約到時間，原本還想說在愚人節前夕，大家會不會以為我在開玩笑，但我是真的剪了。」

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▲林佩潔鼓起勇氣剪掉長髮。（圖／翻攝自林佩潔臉書）



升格人妻的林佩潔被問到婚後生活，她開玩笑說：「雖然聽起來很八股，但就是多了一個會等你回家，一起吃飯、聊天的人，很多事情也變得有趣，而且先生目前是還沒看膩啦。」提到家事的分工，她補充道：「聽說三機『洗衣機、洗碗機、掃地機』救婚姻，在這方面老公執行的很徹底，有次他出國幾天，還要他遠端提醒我掃地機器人該換水了。」

兩人對於生小孩一事則是順其自然，時常會跟朋友的小孩相處，她笑稱像是在『儲值』，「我們都會說現在是幫他們顧小孩，以後就要換他們顧我們的小孩。」她跟老公還曾經一起播放嬰兒的哭聲，看彼此的反應，「我都會問他，你真的可以嗎？」夫妻之間的互動相當逗趣。