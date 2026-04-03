李多慧IG破200萬！創啦啦隊里程碑　感性發聲：台灣是第二個家

記者孟育民／台北報導

韓國啦啦隊女神李多慧來台邁入第3年，代言與合作邀約不斷，社群聲量同樣亮眼，Instagram粉絲數更在今日正式突破200萬大關，超越同隊的林襄（182.4萬），也領先同樣在台發展的李珠珢（約130萬），成為首位達成此里程碑的韓籍與台灣啦啦隊女神。對此，她也不忘本感性發聲，並透露未來希望能舉辦粉絲見面會，與支持她的粉絲近距離互動。

▲李多慧擁有高人氣。（圖／記者林敬旻攝）



李多慧深植台灣，親切可愛的形象圈粉無數，如今Instagram粉絲再破紀錄，她坦言：「雖然我並不特別看重數字，但能達成以前設定的目標，真的非常開心。」她也直言，剛來到台灣時，從未想過會獲得如此多的喜愛，「現在這一刻真的讓人難以置信，心中充滿感謝。」

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▲李多慧表達心中感謝。（圖／記者林敬旻攝）



她透露，目前粉絲中有超過7成來自台灣，「台灣對我來說不只是工作的地方，更像是第二個家。」她認為，正是因為大家一路以來的支持與溫暖接納，才成就了現在的自己。談到粉絲的支持，李多慧也分享，無論是在路上被認出、球場上的加油聲，或是社群平台上的每一則訊息，都帶給她極大的力量，「未來我也會用更好的樣貌來回報大家，不會忘記在台灣得到的愛。」