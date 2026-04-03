拿人命當籌碼！《死亡賭局》揭台灣真實慘案　丁寧賞巴掌急道歉

記者蕭采薇／台北報導

電影《死亡賭局》大膽取材自台灣曾震驚社會的「台中死亡一條街」駭人新聞，揭開地下社會將長者性命作為賭注的殘酷生存戰。3日劇組釋出最新花絮，曝光金馬女星丁寧飾演的關鍵角色「陳議員」。對於劇本中拿人命當籌碼的黑暗情節，她坦言初次閱讀時受到極大衝擊：「真的覺得怎麼可能會有這種事，有人竟然把別人的死亡拿來賭。」

▲丁寧與春風本就有私交，這次在《死亡賭局》中的互動也顯默契極好。（圖／英傑哆影業提供）

青藍眼線藏玄機！丁寧神附體「賞完巴掌急道歉」

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為了完美詮釋這位遊走於黑白兩道之間的女性政治人物，丁寧做足功課，反覆推敲角色的神態與語氣。在妝容設計上，她與團隊精心打造出一條帶有「褪色感」的青藍色下眼線。對此，丁寧解釋：「這個議員不是出身於穩定的政治世家，她不會精緻或是煙燻的妝容，這道眼線讓她看起來更有故事，看得出背後經歷過社會洗鍊。」這項神來一筆的設計，一出場便鎮住全場。

▲丁寧在《死亡賭局》中飾演的陳議員非常有魄力。（圖／英傑哆影業提供）

丁寧形容這位陳議員宛如「披著綿羊外衣的狼」，是個難以用單純善惡界定的狠角色。她透露拍攝時完全被角色附體：「在戲裡面有個力量會帶著我，一走過去就有力量煽人家巴掌，但導演喊cut後還是有給人家道歉！」她深切體會該角色的無奈：「是生命的洪流把她帶到這個位置，多半也是在求生存，而且她的方法看似都在為你好，其實是溫水煮青蛙，很輕、很穩地把你推到她要的位置。」

▲丁寧為《死亡賭局》中陳議員的造型，精心設計了一個青藍色的下眼線。（圖／英傑哆影業提供）

見識春風一秒切換滄桑感！丁寧吃味喊：挺讓人不高興

談到這次與春風（洪瑜鴻）的對手戲，丁寧透露兩人私交原本就不錯，但一上戲卻讓她大吃一驚。自認是「土法煉鋼」的她，原以為春風讀本時看似漫不經心，沒想到開拍瞬間，春風立刻展現出「輝煌過後極度落魄」的滄桑感，讓她忍不住打趣直呼：「真的挺讓人不高興，有人這麼天才，我是這樣磨起來的，但他真的就是天才型演員，那個落魄感強到讓我覺得我可以踩在他頭上！」

▲丁寧在《死亡賭局》中飾演遊走灰色地帶的陳議員。（圖／英傑哆影業提供）

此外，飾演她弟弟的黃奇斌（阿斌）也讓她刮目相看。在一場驚險萬分的船上打鬥戲中，阿斌不但不怕痛，甚至還嗨喊：「不會啊！我覺得很好玩！」敬業的熱血態度讓丁寧大讚：「沒想到阿斌對戲劇有這麼深刻的理解，還這麼不怕痛，對他的印象真的非常好。」

▲黃奇斌（右）在《死亡賭局》中充滿爆發力的演技讓劇組驚豔。（圖／英傑哆影業提供）

《死亡賭局》集結春風、黃奇斌、丁寧、姚以緹等堅強卡司，故事描述前職棒投手林勝毅（春風 飾）因假球風波跌入谷底，返鄉後卻驚覺小鎮暗藏駭人交易，連自己的父親都被標上高達一億元的死亡賭注。在弟弟（黃奇斌 飾）與舊愛（姚以緹 飾）的幫忙下，他必須在天亮前找出真相，被迫在利益、親情與生存之間做出殘酷抉擇。《死亡賭局》將於4月24日全台震撼上映。