王子愚人節遭上銬！　風田被問「閃兵風波」高EQ：我是日本人～

記者吳睿慈／台北報導

近日藝人閃兵風暴再起，人氣男星邱勝翊（王子）在1日愚人節當天遭上銬，被警方從南港租屋處帶回，並坦承花33萬元閃兵。曾在節目上與他有一面之緣的風田，3日出席活動被問及有關心對方嗎？他表示「我們不是好朋友，他（王子）是前輩，我沒有他的聯絡方式」，不太方便關心對方，看到演藝圈閃兵風暴狂燒，他則高EQ回答：「我是日本人，我先自衛。」風暴燒不到他，幽默答題。

▲風田出席活動被問到王子，高EQ自保。（圖／記者徐文彬攝）

邱勝翊（王子）1日遭上銬畫面震撼，風田3日出席活動，他被問到有沒有希望是愚人節玩笑？他也表示「如果是就好了」，對於演藝圈近來閃兵風暴狂燒，他則高EQ回答：「我是日本人，我先自衛。」下一秒，他也幽默回答：「還是這樣我工作機會就會變多？威～這樣說不太好啦！」

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▲▼王子1日送新北檢。（圖／記者許靖騏攝）



藝人王大陸日前遭爆找「閃兵集團」協助偽造體位逃兵，引發社會關注，檢警陸續展開多波搜索擴大偵辦，第一波搜索檢警先從王大陸案切入，鎖定王大陸1人；第二波搜索涉案藝人共9人，分別是陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、Teddy（陳向熙）、陳信維、黃博石。

第三波搜索檢警約談5名藝人，分別是修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰（小杰）；謝坤達當天因人在國外未到案。隨後，唐振剛、薛仕凌、阿達3人相繼自首。第四波搜索則是4月1日清晨，檢警拘提近10人，藝人名單包含邱勝翊。