神似長澤雅美！老婆為愛來台半年　風田放閃：我怎敢去女僕咖啡廳

記者吳睿慈／台北報導

「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」原汁原味搬來台灣，3日上午在台北松菸文創園區盛大開幕，主持人是去年（2025年）剛新婚的風田，看到現場來自「at-home café」的女僕們帶來熱力四射的舞蹈演出，他受訪時先自保：「你要問我有沒有心動嗎？沒有！」爆笑透露他與老婆才新婚半年，還不需要cosplay情趣助興，「如果以後膩了，我再叫她換看看女僕裝。」全場笑出來。

▲風田主持秋葉原動漫祭開幕記者會。（圖／記者徐文彬攝）



風田2025年8月宣布結婚，維持一貫低調作風，僅透露妻子是大他1歲的日本人，神似神澤雅美，並讚美「美麗與可愛並存，很棒的人」。他3日主持「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」開幕記者會，他惋惜表示「我應該也要cospaly的，現場就我一個人正經！」被問及扮成女僕如何？他幽默說：「你們想看190公分的女僕嗎？我的腿毛都還沒剃啦！」私下想辦成《獵人》的角色。

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活動邀來原汁原味的女僕咖啡廳，風田也自爆「以前在日本去過很多次，都是跟朋友一起去，她們真的有一個咒語跟手勢很可愛，做完那個動作之後，東西真的變得很好吃。本來已經很好吃了，就多了一個甜味的那種感覺，真的很可愛，我好喜歡那個文化！」被問到最近還去嗎？他高EQ求饒：「 那個很久以前的啦，我有老婆之後，我怎麼敢呢？」

▲▼風田看到女僕們演出，急忙撇清「我沒心動」。（圖／記者徐文彬攝）



場上，風田被問到平時與妻子的情趣，他笑喊：「我們才新婚，還不需要這個，我下次會問一下，差不多膩的時候，我再叫她換一下。」他也為自己想點子，「警察好像不錯喔，滿刺激的！」過去曾經扮過大谷翔平，他笑喊：「很多人說我長得像大谷翔平。」

▲風田現與老婆住在台灣，女方才來台灣半年還在適應中，做人計劃暫緩。（圖／記者徐文彬攝）



目前與妻子的做人計劃？風田先是會錯意：「做人？我平時有做好人啊。」接著他才解釋「老婆來台灣還不到半年，先讓她適應。生小孩之後再說。」場上，焦恩俊女兒焦曼婷也化身向量繪師，「找到真正的自我了，因為我私下有點男孩子性格」，她上台前還特地傳了自拍照給爸爸，但焦恩俊還沒讀，她笑說：「他可能覺得我太帥了！」為期3天的「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」，門票在全台7-11 ibon機台或ibon售票系統熱賣中。