舒子晨「身體跟我開了個大玩笑」！搭Uber顫抖苦撐：人生最難熬的18分鐘

記者潘慧中／綜合報導

舒子晨近日在社群網站坦言，在愚人節那天，「身體跟我開了一個天大的玩笑」，原來她在搭Uber回家途中突然腹痛難耐，且意識到這並非普通便意，而是「有帶水的」緊急狀況。她在車內展開一場與括約肌的極限生死鬥，並感性自白若當時輕易相信任何一個屁，後果將萬劫不復。

▲舒子晨愚人節當天被身體整了。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）



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舒子晨透露她當時剛吃完晚餐，搭上Uber準備回家途中，本來打算一邊看手機，一邊複習當天的練舞動作，不料肚子突然開始咕嚕作響。她驚覺腸胃狀態異常，必須全力收緊括約肌，甚至一路上不斷對自己默念催眠，「妳其實沒有那麼想大便，妳只是太緊張了，這一切來得太突然了，妳應該要放鬆心情」，試圖透過看車外風景來分散注意力。

▲舒子晨驚覺腸胃狀態異常。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）



大約過了5分鐘，舒子晨覺得括約肌已經快到達極限，身體還不自覺顫抖且汗流浹背。她坦承當時情況很危險，一旦放鬆「第三次世界大戰就會在這台Uber裡面產生」。一路忍到最後一個長達70幾秒的紅綠燈時，她甚至用手撐著，不讓屁股碰到座墊，因為她知道屁股在當時的狀態下，一旦受到任何刺激都會一發不可收拾。

▲舒子晨一路顫抖苦撐。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）



當司機大哥轉彎抵達家門口時，舒子晨立刻不顧一切往家裡衝，最終順利抵達廁所，「我覺得這是我人生當中最難熬最難熬的18分鐘」，上完廁所後回頭看馬桶已是「滿目瘡痍」。她餘悸猶存地說，不敢想像這種經歷若再發生一次會多可怕。

▲舒子晨忍耐了18分鐘才終於解放。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）