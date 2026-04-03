35歲澳洲男星猝逝！戀愛實境秀走紅…7天前笑臉自拍竟成最後發文

記者陳芊秀／綜合報導

35歲澳洲男星康拉德比恩史蒂芬（Konrad Bien Stephen）突然離世，震驚外界。他曾於2011年參加戀愛實境秀《The Bachelorette》走紅，經紀公司於當地時間2日證實噩耗，死因沒有對外公開。

▲35歲澳洲男星康拉德比恩史蒂芬（Konrad Bien Stephen）突然離世。（圖／翻攝自IG）

據《Variety》報導，經紀公司於4月2日發布聲明，證實康拉德已於3月30日晚間在墨爾本辭世，聲明提到：「我們懷著深切的悲痛，向大家宣布康拉德比恩史蒂芬辭世的消息。我們懇請外界在這段極為艱難的時刻，尊重其家人的隱私。目前不會提供更多資訊。我們的思念與所有愛著他的人同在。」

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康拉德2021年參加戀愛實境秀，火速在全國打開知名度，當時獲得第四名，隔年也參與體育實境節目《The Challenge Australia》，在實境秀圈享有相當高的人氣。他於2021年11月至2022年8月期間曾與另一位實境秀女星艾比查特菲爾德（Abbie Chatfield）交往，最近則與創作歌手席瑪普拉姆（Thelma Plum）交往。

而康拉德於7天前在IG發文，當時還分享工作日常，寫下「回來上工啦寶貝！卡爾頓廚房翻修準備啟動中」，不料竟成為最後發文。該則貼文也湧入大量心碎悼念的留言。

▲康拉德最後發文是7天前。（圖／翻攝自IG）