他們是同人！「制服少女」真身是大叔　講話像《咒術》伏黑超震撼

記者吳睿慈／台北報導

「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」原汁原味搬來台灣，3日上午在台北松菸文創園區盛大開幕，主辦單位邀來人氣爆升的女裝網紅ひめにぃ様（Himeni）到場，放出原本真實的男裝照，驚艷所有來賓，尤其是他一開口還有《咒術迴戰》伏黑般的低沉嗓音，反差感超震撼。

▲▼「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」原汁原味搬來台灣，蔣萬安到場 。（圖／記者徐文彬攝）



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「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」是由日本秋葉原文化祭官方授權台北辦展，台北市長蔣萬安、秋葉原觀光協會副會長阿部裕貴、前吉本興業會長及社長大崎洋，以及主辦單位「創角數位」董事長葛緣信與執行長羅際明等人到場揭開開幕儀式。

▲▼Himeni是近來人氣爆升的女裝網紅，實際上是男生。（圖／記者徐文彬攝）



活動一開場，由秋葉原最正統「at-home café」的女僕們帶來熱力四射的舞蹈演出，更找來女裝網紅ひめにぃ様（Himeni）到場，他扮成高中制服少女風，一開口卻是超低沉的嗓音，令主持人風田吃驚喊：「好像《咒術迴戰》裡的伏黑！」他也分享裝扮秘訣「抱持著想要讓自己變得更可愛的心情，這就是我的秘訣，希望台灣粉絲也可以展現喜歡自己的自由」，打破既定印象，並有自由表現的精神。

▲Enako是Coser界王者。（圖／記者徐文彬攝）



場上還邀來「Coser界王者」Enako，她一上台就驚呼「從火車站、商店到街頭廣告，細節還原度極高，請大家務必親自到會場體驗，多多拍攝秋葉原街景，這平常在台北可是很難做到的！」對於裝扮最在意的部分，她表示很多細節都是自己親力親為，「堅持所有化妝造型都出自我的手，自己決定隱眼、假髮、妝容等等，這是作為Coser最需要注重的部分」，治裝費不等，若是盔甲造型，最高達日幣100萬元。為期3天的「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」，門票在全台7-11 ibon機台或ibon售票系統熱賣中。