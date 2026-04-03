快訊／周興哲遭疑閃兵大動作回應了！　認「現階段免服役」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

近日藝人閃兵風暴再起，先前邱勝翊（王子）坦承花33萬元閃兵，同天出席活動的周興哲被問到兵役問題則未正面正面回應，今（3日他所屬星空飛騰國際娛樂大動作發聲明，表示周興哲過去依據當時針對海外長期居留身分之相關兵役規定申請緩徵，並已符合規定條件，依「不溯及既往」原則持續適用，因此現階段無須入伍服役。

▲周興哲正面回應兵役問題。（圖／資料照／記者李毓康攝）

星空飛騰表示，周興哲目前仍具役男身分，其兵役安排皆依相關法規辦理。過去依據當時針對海外長期居留身分之相關兵役規定申請緩徵，並已符合規定條件，依「不溯及既往」原則持續適用，因此現階段無須入伍服役。並表示：「我們理解外界對此議題的關心，也願意接受理性討論與檢視。周興哲將持續專注於音樂創作與演出，以作品回應大家的支持與期待。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

周興哲在11歲時就赴美唸書長達7年，根據去年9月修法前的《歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法》舊制第三條規定，若原有戶籍國民具僑民身分之役齡男子，自返回國內之翌日起，屆滿一年時依法辦理徵兵處理，但依照華僑回國投資條例申請投資核准並已實行，金額在新臺幣一千萬元（或其他等值貨幣）以上，或在僑資經營事業機構中，擔任總經理、廠長、總工程師或專門技術人員，或在核准設立外商銀行分支機構中（含辦事處）擔任重要主管職務或具有金融專業技術人員。

此外還有因僑居地政府拒絕入境或因僑居地環境特殊為政治、經濟等原因被迫回國暫居及僑居地發生戰亂未能按時返回、因訴訟案懸未結，必須本人處理，未能按時返回僑居地，以上原因有主管機關證明才能辦理緩徵，如果原因消失，緩徵也失效，後兩者原因則另計。因此周興哲目前很有可能是屬於第一個投資原因，根據《兵役法》第三條，目前30歲的他，只要在滿36歲那一年的12月31日後就除役。

星空飛騰國際娛樂 聲明書

針對外界關注旗下藝人周興哲之兵役相關議題，星空飛騰國際娛樂在此說明如下：

周興哲目前仍具役男身分，其兵役安排皆依相關法規辦理。過去依據當時針對海外長期居留身分之相關兵役規定申請緩徵，並已符合規定條件，依「不溯及既往」原則持續適用，因此現階段無須入伍服役。

我們理解外界對此議題的關心，也願意接受理性討論與檢視。

周興哲將持續專注於音樂創作與演出，以作品回應大家的支持與期待。 感謝各界關心。

星空飛騰國際娛樂

2026年4月3日