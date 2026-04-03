陳妍希、明道、伊能靜道歉！陸保健品爆造假…明星推銷出包先賠付

記者陳芊秀／綜合報導

大陸爆發保健品品牌「優思益」造假的重大事件，官媒央視踢爆該品牌宣稱的澳洲地址實為汽車維修廠，其進口背景、品牌故事及國際大獎皆是偽造，引發社會譁然。其中多位台灣藝人曾直播帶貨推銷該品牌產品，陳妍希、明道、伊能靜輪番發聲明道歉。

陳妍希：全額無條件退款！核實72小時到帳

陳妍希工作室於聲明中坦言，曾在直播間推薦售賣此產品，對於選品監控不力一事致以最誠懇的歉意。聲明強調，陳妍希作為公眾人物，對於造成消費者的困擾深感抱歉。為維護消費者權益，工作室決定啟動「先行賠付機制」，所有退款將由團隊優先墊付。凡在直播間或櫥窗購買過該產品的消費者，無論購買時間、是否開封、是否保留包裝，均可聯繫客服申請「全額無條件退款」，並確保訂單核實後72小時內到帳。工作室已開啟官方客服郵箱，並終止與該品牌合作。

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▲陳妍希道歉！直播帶貨大陸保健品被爆造假。（圖／翻攝自微博）

明道：緊急終止合作並啟動先行賠付

明道透過工作室轉發律師聲明，指出已緊急核查優思益品牌事件，並終止與該品牌的所有合作。明道承諾公告發表30天內，消費者可連繫直播間小助理，以「先行賠付」的形式予以退款，並預計訂單核實後的7個工作日內給出退款處理。明道表示，無論品牌方最終方案如何，他都將對消費者負責到底。

▲明道道歉。（圖／翻攝自微博）

伊能靜：負責到底，全渠道先行賠付

伊能靜透過其公司「靜話集」發表聲明，同樣指出已對優思益品牌事件緊急展開調查，終止一切合作並採取法律手段維權。聲明宣布，7個工作日內針對透過伊能靜相關渠道（包含直播間、橱窗等）完成下單的所有消費者，會全額退款，對消費者負責到底，確保其權益得到保障。

▲伊能靜道歉。（圖／翻攝自微博）