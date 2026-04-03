Energy Toro「我其實免役」仍服替代役！揭嚴重舊疾：網路從沒寫對

記者潘慧中／綜合報導

Energy成員Toro（郭葦昀）3日在社群網站坦承皮膚舊疾復發，嚴重程度導致他整晚因瘙癢難耐而無法入眠。他也因此特別在文中澄清了外界對其服役狀況的誤解，「網路從來沒有寫對。」由於翌日將出席公益活動，他提前向粉絲致意表示，若狀況未見好轉，可能會採取戴手套的方式見面。

▲Toro主動提及兵役問題。（圖／翻攝自Instagram／torocompany1002）



Toro於貼文中直言，「我皮膚犯了老毛病，癢到整晚睡不了」，並分享了多張皮膚紅腫、出現病灶的照片，怕嚇到粉絲的他，還特別在部分照片打上馬賽克，「我會盡力今天休息，看能不能恢復一些（雖然我心裡一直掛念著一個PPT要完成）。」

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▲Toro近日皮膚舊疾復發。（圖／翻攝自Instagram／torocompany1002）



面對即將到來的動物公益握手會，Toro展現出高度專業與禮貌，先向粉絲打預防針，「如果明天狀況不妥，請容許我帶著手套跟你們見面握手，但我沒有要不禮貌的意思。」

▲Toro當年其實是免役，但他仍有當完替代役。（圖／翻攝自Instagram／torocompany1002）



值得一提的是，Toro也藉此機會澄清了多年來網路上關於他服役細節的錯誤資訊。他指出，當年去體檢時判定服替代役的原因，正是因為有嚴重的皮膚病。他解釋，兵役判定規定病灶面積超過五分之一即為替代役，但他當年實際超過了三分之一，「其實是免役」，感嘆網路上的傳聞「從來沒有寫對」，以此回應長久以來的誤解。