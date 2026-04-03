看完醫生錢不夠「一荒謬舉動求救」！蘿莉塔苦笑冒冷汗：我很抱歉

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔2日在社群網站寫下令自己哭笑不得的就醫經歷，原來她當天外出看診時，結帳才發現身上現金不足，而且附近完全沒有提款機，讓她在情急之下做出了意想不到的舉動。

▲蘿莉塔發生令自己哭笑不得的就醫經歷。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



蘿莉塔在Instagram限時動態中坦言，2日是因為感冒身體不適才去看醫生，沒想到看完病後發現，手頭上的錢不夠支付醫藥費。原本想趕快找地方領錢，卻發現診所旁邊也沒有提款機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘿莉塔結帳才發現錢不夠。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



面對領不到錢的困境，蘿莉塔坦言到最後「只好跟醫生借錢」。對於自己這種不按牌理出牌的舉動，她忍不住自嘲「真的是很荒謬」，奇特的醫病互動也讓人留下深刻印象。

▲蘿莉塔最後只好跟醫生借錢。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



蘿莉塔事後還特別在動態中公開致謝該位醫師，「謝謝幫我看病又借我錢」，對於自己造成的麻煩，她也附上一個苦笑冒冷汗的表情符號並寫下「我很抱歉」。這段真實又尷尬感的日常瑣事，展現出她直率、傻大姐的個性。