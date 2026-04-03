木村拓哉吃牛丼「伸舌頭」被炎上！黑歷史被挖…日網正反意見戰翻

記者陳芊秀／綜合報導

日本天王木村拓哉近期為連鎖牛丼品牌「吉野家」代言，廣告曝光後還掀起「點木村同款」的熱潮。不料，他大口開吃前「伸出舌頭」，意外在日網引發質疑，網上正反意見戰翻。

▲木村拓哉代言牛丼連鎖品牌，掀起民眾吃同款熱潮。（圖／翻攝自X）

據日媒《FLASH》報導，有娛樂媒體人分析，木村拓哉在第一口進食時，將舌頭伸出來接食物，這種動作通常會被視為不禮貌的行為，令部分觀眾相當在意。而他2018年1月上節目時，前往壽司店用餐也曾被拍到手肘撐桌、進食時伸舌頭，當時也引發「沒禮貌」的負面批評。

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▲廣告中，木村拓哉開吃前「伸舌頭」，被視為沒禮貌的舉動。（圖／翻攝自X）

木村拓哉的廣告在吉野家官方帳號公開，留言確實出現「他吃的時候是不是有把舌頭伸出來？」、「還沒改掉嗎」、「感覺有點沒品，會顯得沒教養」、「還是會露出那種壞習慣，有點可惜」。另一派支持網友留言「木村拓哉，就算只是吃牛丼也很帥啊」、「看起來吃得很美味，會讓人也想吃」、「吃飯的畫面看起來很好吃欸，好餓」。整體網路聲量呈現兩極。

其實木村拓哉開設YouTube頻道，時常造訪美食店家，經常有進食畫面，評價都相當正面。媒體人指出，正因為他過去在YT節目的進食舉動，給人吃相乾淨的好印象，因此廣告出現伸舌頭動作，令部分民眾感到失望。