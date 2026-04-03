《逐玉》粉底液將軍惹議！廣電總局下令「杜絕顏值崇拜」提4要求

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《逐玉》近期爆紅海內外，然而男主角張凌赫妝容過於精緻，遭陸網嘲諷「粉底液將軍」，軍媒「鈞正平」罕見批評「古裝劇『塗脂抹粉的將軍』過度柔化，消解陽剛精神承載的社會責任。」廣電總局昨日（2）召開「電視劇健康審美座談會」，要求「杜絕顏值崇拜」。廣電總局昨日（2）召開「電視劇健康審美座談會」，要求戲劇製作「杜絕顏值崇拜」，並下令必須堅守創作底線，強勢推動行業從「明星中心制」轉向「劇本中心制」。

▲陸劇《逐玉》雖然爆紅海外，男主角張凌赫造型遭諷「粉底液將軍」話題延燒。（圖／翻攝自微博）

官方重砲：杜絕「顏值崇拜」與「流量依賴」

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座談會由廣電總局電視劇司召開，並找來大陸的重點串流平台、製作公司正午陽光、檸萌影視、華策影視等相關負責人出席。

會議中指出，當前影視圈存在畸形審美底線失守的問題，包括「妝造脫節嚴重」，批評部分劇集演員妝容過度，服裝化妝道具與人物性格、故事場景完全脫節，要求製作方要「樹立健康審美」。接著要求戲劇製作「杜絕顏值崇拜」與「流量依賴」，強調人民群眾的需求在於故事「耐看」而非僅是臉蛋「好看」。且要求戲劇要回歸專業本質：明確要求「內容為王、人物為本」，讓角色有血有肉、有靈魂，最基本的就是「演什麼要像什麼」。

▲大陸軍媒「鈞正平」罕見批評「古裝劇『塗脂抹粉的將軍』過度柔化」。（圖／翻攝自微博）

「明星中心」回歸「劇本中心」

會議中明確提出「堅決摒棄畸形審美」的指導意見，並要求戲劇製作實現從「明星中心制」轉向「劇本中心制」，讓人物有血有肉、有靈魂。其服裝、化妝、道具應為「人物塑造」與「故事表達」服務，必須與人物形象匹配，呈現健康向上的精神特質。最後要求影視作品體現「中國氣派」與「中國風格」，從而增強文化自信。

▲大陸廣電總局電視劇司座談會提4大要求，其中包括「杜絕顏值崇拜」。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

▲廣電總局健康審美座談會內容。（圖／翻攝自微博）