阿雅重回華岡藝校「大小S畢業照」曝光　再揭小S偷看暗戀學長

記者黃翊婷／綜合報導

藝人阿雅（柳翰雅）近日重返母校華岡藝校，回憶起過往種種直言「好想哭」，她提到，好友小S曾有一名暗戀的學長，幾名好友經常聚在一起聊天、拍照，畢業紀念冊中的其中一張大S照片，還是她幫忙拍的。

▲阿雅31年前的畢業照。（圖／翻攝自抖音／阿雅，下同。）

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七仙女成員阿雅（其他包含大S、小S、范曉萱、吳佩慈、范瑋琪及Makiyo）近日在抖音、小紅書等社群平台，分享一段重返母校華岡藝校的影片，影片中她與校長一起翻看照片，有她和大小S頒發傑出校友的合照，而在畢業紀念冊中，大小S還調皮將臉遮起來，讓她忍不住直呼，「好想哭，好想念她們」、「熙媛的這個，好像是我幫她拍的」。

▲大小S選擇將臉遮住拍畢業照。

當阿雅來到福利社時，她開心表示，以前她跟小S經常上上下下數百趟，假裝要去福利社買吃的，其實小S是想經過二樓，當時小S暗戀的學長常常在二樓拉筋、練跳舞，「那個時候覺得學校挺大的，現在回來就覺得學校怎麼變小了。」

▲阿雅透露當時小S暗戀的學長經常在二樓練舞。

阿雅說，就連學校廁所也有美好的回憶，廁所是她們聊八卦的小陣地，大S還好，但小S每一次上廁所都會讓她進去隔間裡陪著，她只能貼著牆站，然後催促小S快一點。

▲阿雅、大小S曾一起上台頒獎。

最後，阿雅也在與學弟妹的互動環節中送上祝福與鼓勵，她表示，在華岡藝校的3年是改變她一生的3年，「少一點的否定自己，不要覺得自己不夠好，因為自信是從經驗而來的」，她也曾經迷茫、自卑，害怕犯錯、不被喜歡，但一次次跌倒再站起來，反而讓她更有自信，「慢慢來，孩子們，你們都有無限可能。」