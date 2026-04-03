小S回歸首播時間曝光！　認多次淚崩吐真實感受：也許你們會不喜歡

記者孟育民／台北報導

徐熙娣（小S）去年2月痛失姊姊大S，陷入極度哀傷，停工1年後近來終於回歸主持節目《小姐不熙娣》，除了現身信義區快閃、台北101突擊賈永婕，更和昔日搭檔蔡康永合體，錄影時真情流露，令在場工作人員鼻酸。如今小S「主持復健之路」特別企劃確定在4月6日播出，小S昨晚（3日）趁著錄影空檔和派翠克直播，親自分享回歸心境。

▲小S久違開直播分享回歸心情。（圖／翻攝自小S IG）

小S回歸狀態極佳，也透露錄影過程中多次情緒潰堤，「我不知道大家看我重新回來主持，會不會覺得我變了、不像以前期待的樣子，但我自己也說不上來。」她表示，重新站上主持位置，一切都很自然，與派翠克默契依舊十足，也覺得對方讓她很安心，「我以前錄影緊張都會胸悶，我會一直很恐慌、流汗，這次我回來身體都很放鬆，一切都是很舒服的狀態。」

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小S也不諱言，剛回歸時情緒仍有高低起伏，隔空對著觀眾喊話：「也許你們會不喜歡看到我在螢幕上崩潰大哭，或是在悲傷中還能搞笑，但不管什麼情況，那都是我當下最真實的感受。」她強調，自己沒有刻意營造任何情緒，「沒有要演可憐或是很嗨，這就是我最真實的樣子。」

▲小S、派翠克互動逗趣。（圖／翻攝自小S IG）

為了迎接綜藝天后強勢回歸，東森電視特別將本次升級版的《小姐不熙娣》特輯定位為「主持復健之路」。小S將自己視為「一張白紙」，更稱自己為「徐小姐aka MC DEE」，並抱持著「重新當主持小白」的初心，從頭找回主持節目的節奏。《小姐不熙娣》之《主持復健之路》特輯預計將於4月份正式播出，屆時觀眾將能見證小S「歸零再出發」的獨特魅力。更多精彩內容，請鎖定每週一至週五晚間10點，東森綜合32頻道播出的《小姐不熙娣》。

