內田有紀、柏原崇宣布登記結婚！　甜曬婚戒照放閃

記者王靖淳／綜合報導

50歲日劇女神內田有紀和前演員柏原崇情牽多年，從1995年首度合作，到2010年確定戀情，近日傳出兩人終於修成正果。為此，內田有紀稍早在官網曬出手上戴婚戒的牽手照，證實與柏原崇完成結婚登記。

▲柏原崇和內田有紀被傳已經登記結婚。（圖／翻攝自微博）



內田有紀今（2）日透過官網證實與柏原崇已經完成結婚登記，提及兩人在過去的日子裡，於公於私都一起走過，如今將轉為家人的形式，並在聲明中感性喊話：「這次收到很多人溫暖的言語，我們由衷表示感謝。」此外，內田有紀也在文中語帶歉意地表示：「用這種方式跟大家宣布，還請大家見諒。」

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▲內田有紀證實結婚。（圖／官網）

事實上，內田有紀在2002年與吉岡秀隆結婚，更一度引退演藝圈，然而兩年後離婚收場。友人透露她直到2010年與柏原崇發展成戀人關係，柏原崇引退演藝圈後，擔任她的經紀人，多次被目擊陪伴她在片場。

而內田有紀今年1月曾宣布，已於2024年底離開原經紀公司，轉而加入一間業務委託公司，而該公司正是由柏原崇參與創立，曾親自說明轉換環境的原因，表示希望「在人生後半段以全新視角重新學習，並將內心最真誠的感受，平穩地與大家分享與延續」。再傳出她3月登記結婚，這段16年的愛情長跑終於修成正果。