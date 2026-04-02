子瑜媽PO文「首圖放許光漢合照」　慶台北場結束感性吐心聲

記者王靖淳／綜合報導

南韓人氣女團TWICE上個月在台北大巨蛋連唱三天，吸引眾多粉絲及藝人朝聖，成員周子瑜的媽媽黃燕玲稍早透過社群感性發文，並曬出一系列照片，內容曝光後就被不少人發現，文章首圖放的不是母女合照，而是自己和許光漢的合照。引發熱議。

▲黃燕玲PO出與許光漢的合照。（圖／翻攝自Instagram／topbeauty_lydia）

透過黃燕玲分享的照片可見到，她身穿一件黑色上衣，領口搭配一條鎖骨鍊，面對鏡頭露出微笑。一旁的許光漢則穿著黑色襯衫，領口處內搭一件白色T恤，同樣微笑看向鏡頭，不忘比出一個大大的V字手勢。

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▲黃燕玲在社群感性發文。（圖／翻攝自Instagram／topbeauty_lydia）

黃燕玲在文中感性地寫下：「台北場也順利結束了」，語氣中透露出如釋重負的喜悅。她也特別提到，非常感謝大家在高雄與台北共五場演出中的「支持與應援」，尤其是連續三天的台北場，那排山倒海而來的吶喊聲讓她深受震撼，「希望大家都能將演唱會的感動留存在心中，待下次與TWICE再見面前都能維持著能量。」