沈玉琳挺過7個月血癌死劫！　潘若迪承諾要照顧好友：只有他知道老保姆在哪

記者蕭采薇／台北報導

喜劇國片《NO GOOD！歐吉桑》2日舉辦盛大首映會。片中有段為好友圓夢的感人橋段。客串演出的潘若迪，被問及是否會聯想到日前剛戰勝重病、順利出院的超級好哥們沈玉琳時，他罕見收起平時的搞笑面具，吐露了對生死的感悟。不過正當全場沉浸在溫馨氣氛中，他下一秒卻再度歪樓，逗得眾人哈哈大笑。

▲《NO GOOD！歐吉桑》潘若迪。（圖／記者周宸亘攝）

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沈玉琳抗癌210天出院！潘若迪感性感嘆：平安最重要



綜藝天王沈玉琳去年確診急性骨髓性白血病（血癌），經歷了長達7個月、210天的艱辛抗癌療程，終於在3月中旬曬出檢查報告宣布「治療成功」並順利出院。

身為沈玉琳的死黨，潘若迪在首映會感性地表示，到了現在這個年紀，對人生的追求真的不多，「身邊的人平安健康最重要，如果不健康，生命的長度就沒有意義，有什麼想完成的就趕快去做。」

▲《NO GOOD！歐吉桑》潘若迪。（圖／記者周宸亘攝）

正當大家以為他要繼續發表催淚言論時，潘若迪卻話鋒一轉，立馬打破感動氛圍，搞笑直呼：「因為我要靠他（沈玉琳）才能找到老保母！」一秒回到熟悉的綜藝幽默，展現兩人深厚又百無禁忌的鐵哥們交情。

拒當挺肚歐吉桑！潘若迪猛掀衣狂秀結實腹肌

此外，潘若迪這次在電影中其實是「本色演出」健身舞蹈老師。他慶幸地笑說，好險這回不需要反串扮女裝，但導演為了讓他更貼近片名裡的阿伯形象，竟殘忍要求他在肚子裡塞進「5公斤的肚子」。

▲《NO GOOD！歐吉桑》舉辦首映會，演員齊聚一堂。（圖／記者周宸亘攝）

為了證明自己寶刀未老，潘若迪在現場乾脆霸氣掀起上衣，大方秀出自己鍛鍊有成的超狂真實腹肌，自豪強調私底下的他可是過得極度嚴格自律。沒想到一旁同樣是資深歐吉桑的許效舜見狀，立刻不甘示弱地摸著肚子幽默反擊：「我也很自律啊，隨便他長！」神來一筆的搞笑接哏讓全場瞬間笑翻。《NO GOOD！歐吉桑》4月10日全台爆笑獻映。