樂天韓籍五本柱合體！金佳垠「超萌收電扇」畫面全被拍　親揭真實原因

記者孟育民／台北報導

樂天女孩「韓籍五本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬、金佳垠、高佳彬連兩日登場，帶來三首令人目不轉睛的合體表演，舞台魅力全面爆發。其中「小可愛」金佳垠在場邊應援時展現羞澀一面，與舞台上充滿爆發力的表現形成強烈反差，圈粉力十足。談到首次五人合體演出，她開心表示：「五個人都聚在一起後，感覺整體氣氛變得更加活躍。」更直言這是第一次與韓籍成員五人同台，「意義特別重大，所以覺得是最棒的一次！」

▲「小可愛」金佳垠應援。（圖／樂天桃猿提供）

場邊也出現逗趣插曲，金佳垠被粉絲捕捉到「收電扇」的超萌畫面。有粉絲送上價值破萬元的電風扇，讓她在應援時能吹風解熱，她收下時害羞模樣讓粉絲直呼太可愛。沒想到應援結束後，她竟將電風扇「帶走」，小心翼翼走下階梯帶回休息室，畫面曝光後迅速在粉絲間掀起討論。

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對此，金佳垠解釋：「中間要回休息室的時候真的太熱了，我還特地把電風扇帶進去想在休息室吹一下，結果比賽結束後有記得還回去喔！不是我拿走的，請不要誤會哈哈（笑）。」她也補充，「在韓國夏天的時候，粉絲們也會借我們冰敷包和電風扇，真的很貼心！」

身為學妹的金佳垠，在短時間內迅速適應應援節奏，她分享：「感覺自己正在慢慢習慣應援音樂，和開幕戰相比，今天好像少出錯很多，想對自己說聲做得很好！」同時也不忘感謝學姐們的照顧。談到「五本柱」合體的心情，廉世彬則笑說：「因為我是『小貓咪』嘛，所以我很喜歡貓咪舞。但其實最讓我印象深刻的是第一次五個人一起表演。在一起準備演出的過程中，也覺得彼此變得更親近了。」

她也分享私下溫馨互動，「我和佳彬姐姐、佳垠一起住同一個宿舍，賽後我們一起用 Uber 叫晚餐，一邊吃一邊聊天，也能互相幫忙練舞和練應援歌，覺得很不錯。」從舞台到生活，五人默契持續升溫，也讓球迷更加期待「韓籍五本柱」接下來帶來的每一次精彩合體演出。