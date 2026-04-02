鈴木亮平生日迎《Reboot》完結！「馬會長」真實身份掀熱議

記者吳睿慈／綜合報導

日本男星鈴木亮平主演的話題夯劇《Reboot》迎來完結篇，在日本高達1422.6萬人觀看，收視率衝上12.7％；由於播出當天（3月29日）恰巧是鈴木亮平的43歲生日，讓他有感而發的發文表示「讓人感覺帶有某種命運。」

▲鈴木亮平《Reboot》迎來結局，收視率衝上12.7％。（圖／friDay影音提供）

《Reboot》迎來完結篇，鈴木亮平在Instagram更新，表示迎來43歲生日，並寫下「託大家的福，今年也順利迎來生日」，提到最終話播出恰巧與生日重疊，「雖然是巧合，但也讓人感覺帶有某種命運」。

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日本天團Mrs. GREEN APPLE鍵盤手藤澤涼架參與戲劇演出，由於他的戲份相當吃重，是King & Prince永瀬廉的屬下，他在社群媒體發文提到拍攝期間一直在反省，但在與演員、導演及工作人員的合作中獲得支持，「與霧矢這個角色相處的時間，成為一段難以忘記的經歷」，此外更表示這是自己首次參與連續劇演出，「全力投入的表演，能以各種形式收到回饋，讓我感到很開心」，更向所有觀眾與粉絲表達感謝之意。

▲《Reboot》還有大咖天團Mrs. GREEN APPLE鍵盤手藤澤涼架。（圖／friDay影音提供）

此外，劇中僅以名字登場的香港黑幫首腦「馬會長」自始至終都未揭露身分，引起觀眾們的好奇。由於該角色作為向合六亘寄放100億日圓進行資金洗白的重要人物，社群上紛紛出現「到底是誰」、「是不是留給續集」等留言。

飾演合六身邊「墨鏡男」的演員青木伸輔，看到網路上的各種考察感到開心，同時也有一種辜負期待的感覺。他在回應粉絲提問時表示，「其實馬會長有出現過」，並指出是在說明100億分批支付時的畫面中短暫入鏡。此說法曝光後，有觀眾表示未曾注意該畫面，也有人開始回放相關片段進行考察，可見劇迷入戲頗深。