布麗拉森加入《超級瑪利歐銀河電影版》配音陣容　任天堂鐵粉每一代都玩過

▲布麗拉森（左）與 克里斯普瑞特（右）出席《超級瑪利歐銀河電影版》位於京都的世界首映。（UIP提供）



圖文／鏡週刊

提到動畫《超級瑪利歐銀河電影版》（The Super Mario Galaxy Movie），大概很難跟奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）連想在一起，連她都自嘲：「我很喜歡在戲裡討論嚴肅議題。」不過能加入這部動畫的配音陣容，她認為是圓了一個從小打任天堂電玩的夢。

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▲新登場的羅潔塔，解釋了整個瑪利歐宇宙的由來。（UIP提供）

在成長過程中，布麗拉森玩遍了所有任天堂出的、關於瑪利歐的電玩，「跟我的家人、一起搶著玩這些電玩遊戲，是我們很珍貴的時光。」所以受邀替羅潔塔配音，她認為這是很棒的機會，可以拋開一切束縛，好好投入享受這些冒險的趣味。

「其實我打瑪利歐電玩的時候，並不會要求電玩要有很嚴謹的故事劇情設定，這些不是電玩遊戲的設計的理念，因為重點是如何破關。相反地，在動畫當中，交代的前因後果可以讓玩家有機會拓展想法，填補這些空白，理解這些人物之間的關係，如此一來遊戲玩起來會更加豐富有趣。」她說自己的個性就是喜歡待在家打電玩的，而非那種成天往外跑，「我就是喜歡這樣的生活。」

▲布麗拉森是任天堂瑪利歐電玩的鐵粉，每一代都玩過。（UIP提供）

布麗拉森解釋，大家都以為電視、電影產業很龐大，但是電玩產業是一個更大的世界，「我現在發現公開討論電玩，甚至跟電玩廠商交換意見，是更受歡迎，很多玩家都覺得這樣子給他們帶來鼓舞作用。」就像是，過去大家寒暄時，都會問候對方最看了什麼書、看了什麼電影，但現在問候對方最近玩了什麼電玩，「當妳這樣做的時候，會很驚訝發現，其實打電玩的人口比想像中的還要多，甚至過去以為那些『喔，我絕對不碰』的人都是在打電玩。」

對於那些沒碰過瑪利歐電玩的觀眾來說，電影會讓他們非常開心，但是對於那些死忠的電玩粉絲來講，這部片對他們會有感同身受的深刻體驗，她說，「你會忍不住想，『天啊，他們真的辦到了。』『我的天啊，他們居然把這些都融入電影了。』對於像我這樣，各個版本瑪利歐電玩都打過的人，會真的想大叫，我真希望當年我打電玩時有錄影下來，『我的內心，就像是個小粉絲那樣大叫！』」

至於替羅潔塔配音，布麗拉森回憶當初與負責製作的照明娛樂的執行長克里斯梅勒丹德利（Chris Meledandri）碰面時，只是一般的談話、交換一些對於創作的想法，「他問了我一些關於任天堂的問題，想知道我理解多少，我就盡量回答。」但最後通知她錄取了，當時還不知道電影劇情、乃至於人物關係，她卻非常開心，「這感覺就像是，『我這一生就是為了這件事而發生！』」

整個配音過程，讓她理解這是一個漸進式的改良過程，「一開始想找到最高跟最低的發音，找到情感上的共鳴點。好比說，哭泣的時候，我們是掉下眼淚、說話會哽咽，但配音就只需要哽咽的語氣即可。對我來說，這是學習怎麼去用身體其他器官來表達感情。慢慢地，會學到怎樣的配音是可行的，哪些又是不夠好，這整個過程就是不斷反覆的練習到成功為止。」

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