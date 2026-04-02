李興文扛34公斤沙袋衝刺！體能驚艷全場　江宏傑錄影一半崩潰喊話

記者孟育民／台北報導

台視全新運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》收視持續穩定成長，藍隊與紅隊累積獎盃數來到4比2。本周（5日）將迎來第三場賽事，邀請最強八點檔演員李興文、江宏恩、何豪傑、李家慶、楊皓威、王霆晏、張家瑋、王沛語同場競技。紅隊隊長江宏傑坦言壓力不小，表示若比分差距持續擴大，後果不堪設想；藍隊隊長錢薇娟則以輕鬆語氣回應，建議對方應多專注場邊指揮，但她其實私下透露，正因為江宏傑身為國手，身體能力還是十分強悍，才會想辦法故意鬧他，希望降低他的出場率，雙方攻防從場上延伸至心理戰、火藥味十足。

▲▼《全城地圖：最強明星隊》戰況激烈。（圖／台視提供）

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本周賽事場地別具特色，移師至挖土機調度場與運動用品專賣場進行，令參賽藝人目瞪口呆。永遠的班長李興文，身為本次年紀最長的參賽者，仍展現驚人體能，在比賽中獨自扛起75磅（約34公斤）沙袋全力衝刺，速度與爆發力令人印象深刻，連場邊主播林三福也驚嘆不已。

▲李興文是本集最年長參賽者，同樣奮力衝刺。（圖／台視提供）

以八點檔走紅的江宏恩，學生時期即具運動底子，且長年維持訓練習慣，雖因拍戲繁忙一度中斷運動，但在健康檢查出現警訊後重新找回運動節奏，本次參與節目表現亮眼，無論是扛沙袋或翻袋挑戰皆游刃有餘，體能狀態依舊維持高水準，更讓主播蔡尚樺大呼：「他體能怎麼可以數十年如一日！」

▲江宏恩體力表現亮眼。（圖／台視提供）

此外「隊長對決」亦為本集亮點之一，錢薇娟與江宏傑於投擲關卡正面交鋒，錢薇娟憑藉穩定的基本動作與出色手感成功逆轉戰局，帶領藍隊拉開差距，精彩表現讓現場氣氛熱烈，江宏傑更幽默直呼「不要錄了！」，為比賽增添趣味。