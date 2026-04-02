盧廣仲唱紅《太陽與地球》！　新加坡原唱再祭「超狂驚喜」

▲ 黃俊榮推出粵語歌曲。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

新加坡創作歌手黃俊榮Amsden在2023年發行的歌曲〈太陽與地球〉，推出之後持續發酵，去年迎來一份大驚喜，盧廣仲在翻唱專輯中選中這首歌曲，讓更多人聽見〈太陽與地球〉，讓他萌生做粵語版本〈地球與隕石〉，，黃俊榮表示：「這次不是簡單的改編，而是情感宇宙的重新命名；不只是一首言語版本的延伸，更是一次情感概愈念的深化與重構。」

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▲ 黃俊榮曾獲選秀節目冠軍。（圖／索尼音樂提供）



黃俊榮Amsden曾參加歌唱選秀節目《華人星光大道》比賽，並參加新加坡本地歌唱選秀節目《SPOP聽我唱！》，並獲得總冠軍，他的歌曲〈太陽與地球〉的粵語版〈地球與隕石〉，邀請到香港重量級作詞人黃偉文操刀。黃偉文是香港天王天后的御用作詞人，寫出無數粵語代表作，包括陳奕迅〈浮誇〉、楊千嬅〈可惜我是水瓶座〉、容祖兒〈痛愛〉等經典作品。



在演唱上，粵語的〈地球與隕石〉延續黃俊榮Amsden擅長的情緒書寫，卻在語言與能量上更為強烈，副歌的爆發與粵語獨有的音韻張力，他說：「如果說〈太陽與地球〉寫的是克制與距離，那麼〈地球與隕石〉呈現的，則是熾烈與對撞。」

