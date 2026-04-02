薛仕凌爆閃兵遭求重刑！　《做工》老搭檔李銘順發聲：有制度要遵守

記者蕭采薇／台北報導

喜劇國片《NO GOOD！歐吉桑》於2日盛大舉辦首映會，由導演張清峰領軍，集結超強卡司李銘順、李國煌、許效舜以及潘若迪現身力挺。現場幾位資深男星暢聊起當爸爸的真實心聲，笑料不斷，而面對近期演藝圈的時事風波，李銘順也首度給出回應。

▲《NO GOOD！歐吉桑》首映會（左起）李國煌、許效舜、李銘順。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李銘順扮黑臉半年就投降！李國煌秒認是「女兒奴」

這次李銘順在電影裡深陷與兒子的爭執泥淖，更形容該角色宛如一位「過氣爸爸」。不過切換回真實人生，他自認是走超級開明的路線，絕不允許劇中慘況在自家上演，並坦言：「我不會讓這種狀況發生，像旅遊都讓小孩自己選，上課開心最重要，還是以興趣為主。」他更笑稱自己長了一張「內耗臉」，過去本來跟老婆商量好要當家裡的嚴父，沒想到撐不到半年就立刻投降破功。

▲《NO GOOD！歐吉桑》首映會（左起）李國煌、許效舜、李銘順。（圖／記者周宸亘攝）

另一位男星李國煌在片裡雖然總是擺出惡人姿態，但回到家卻是徹頭徹尾的女兒奴，不僅要主動敲房門問候，更幽默表示：「我一切都聽女兒的，有時候還要看她臉色。」

許效舜歪樓自嘲「方臉」！打趣放話：現場幫算命賺更多

聽到老友自嘲內耗臉，許效舜馬上發揮搞笑功力，接話自稱是標準的「方臉」。但他話鋒一轉，透露私底下的自己其實偏向教官風格，因為深知與孩子的年紀差距大，語重心長地說：「我70歲小孩才20歲，要讓他知道未來的路怎麼走。」

▲《NO GOOD！歐吉桑》首映會（左起）李國煌、許效舜、李銘順。（圖／記者周宸亘攝）

此外，平時頗具慧根的許效舜還自爆會幫人看面相，甚至打趣放話，如果首映會當天開放算命收費，賺進口袋的錢說不定超越演戲的酬勞，逗得全場哈哈大笑。

昔日搭檔薛仕凌捲閃兵風暴！李銘順低調回應了

另一方面，曾經與男星薛仕凌在神劇《做工的人》中有過精彩對手戲的李銘順，面對昔日好搭檔近日捲入逃避兵役甚至面臨重刑的社會爭議，他態度趨於保守。面對媒體追問，李銘順僅低調表達惋惜之意：「很遺憾，但既然進入司法，我就不適合發言，但有制度在一定要遵守。」不願對案情多作延伸。

▲薛仕凌近日捲入逃避兵役，甚至面臨遭檢方求處重刑。（圖／記者李毓康攝）