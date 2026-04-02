吳慷仁殺進《寒戰》宇宙！　同框郭富城、吳彥祖「10大影帝」豪華陣容曝

記者蕭采薇／綜合報導

金馬影帝吳慷仁又有重磅新作！華語警匪神作《寒戰》系列睽違10年強勢回歸，推出前傳電影《寒戰1994》。不僅集結郭富城、梁家輝、周潤發等原班神級人馬，更破天荒宣布台灣金馬影帝吳慷仁驚喜參戰。他將與一票香港頂級巨星同台狂飆演技，超豪華的「10大影帝」神仙陣容一曝光，立刻讓全網影迷嗨到最高點！

▲《寒戰1994》周潤發。（圖／華映提供）

吳慷仁化身首富家族！捲入政、商、警、黑致命漩渦

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次前傳卡司堪稱「核彈級」規格，匯聚多達40位國際與跨世代實力派巨星。其中最讓台灣觀眾熱血沸騰的，莫過於吳慷仁的跨海加盟。他在片中將與另一位金馬影帝謝君豪飾演首富「潘氏父子」，在1994年香港即將回歸的權力真空期，被捲入一場震撼社會的富商綁架案。

▲《寒戰1994》吳慷仁加入「寒戰宇宙」。（圖／華映提供）



身處政、商、警、黑四方勢力互相牽制的致命漩渦中，吳慷仁將如何與各界大佬鬥智角力，絕對是本片不可錯過的最大看點。

▲《寒戰1994》謝君豪。（圖／華映提供）

四大巨星霸氣回歸！吳彥祖狠鬥「年輕版李文彬」劉俊謙

除了吳慷仁帶來的驚喜，《寒戰1994》更完美延續了系列作的超強氣場。不僅核心雙雄郭富城、梁家輝再度坐鎮，在《寒戰2》中氣場全開的資深大律師周潤發也霸氣回歸，更加碼找來古天樂助陣。

▲《寒戰1994》郭富城。（圖／華映提供）

而在1994年的關鍵對決中，由男神吳彥祖扮演冷血野心家「蔡元祺」，狠鬥由當紅人氣男神劉俊謙飾演的熱血年輕版「李文彬」。兩人在政治部即將解散的前夕，展開亦敵亦友、亦正亦邪的高智商交鋒。「兩代李文彬」梁家輝與劉俊謙更在香港影視博覽的記者會上世紀同框，話題十足。

▲《寒戰1994》梁家輝。（圖／華映提供）

重啟1994神秘檔案！解密「李文彬失蹤」奪權秘辛

《寒戰1994》劇情採雙線交錯，時間點來到2017年，新一屆保安局局長候選人李文彬（梁家輝 飾）突然離奇失蹤。警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）為此找上簡奧偉（周潤發 飾）尋求協助，意外翻出塵封多年的1994年神祕檔案。當年的一宗綁架案，讓警界掀起暗潮洶湧的權力洗牌，也為未來的寒戰風波埋下了最致命的伏筆。這部萬眾矚目的超級鉅片將於5月8日在台灣正式上映。

▲《寒戰1994》吳彥祖。（圖／華映提供）

▲《寒戰1994》劉俊謙。（圖／華映提供）



▲《寒戰1994》古天樂。（圖／華映提供）