《超少女》預告3大亮點！新版超人驚喜連動　傑森摩莫亞「變身暴狼」帥炸

記者蕭采薇／綜合報導

由名導詹姆斯岡恩（James Gunn）親手打造的全新DC宇宙，備受矚目的新作《超少女》於1日正式發布首支預告！官方一口氣釋出三大關鍵看點，開頭就直接丟出震撼彈——去年首度登場、由大衛科倫斯韋（David Corenswet）飾演的「新版超人」驚喜現身，正式確認了DC宇宙的超強連動，瞬間嗨翻全球鐵粉！

▲《超少女》。（圖／華納提供）

「水行俠」傑森摩莫亞跳槽變身「暴狼」

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預告中最大的驚喜之一，絕對是由「前水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）飾演的新角色「暴狼」（Lobo）正式曝光！他騎乘著超瞎趴的宇宙重機在酒吧現身，渾身刺青搭配狂放不羈的強大氣場，一出場就搶盡風頭。他甚至當場調侃超少女：「妳不是酒吧裡的傻妞嗎？」痞氣十足的台詞點燃兩人亦敵亦友的微妙火花，兩大男神同框助陣讓期待值瞬間破表。

超狗重傷命在旦夕！超少女飆熱視線殺紅眼

有別於以往的超級英雄爽片，這次《超少女》加入了滿滿的「洋蔥」。曾在去年《超人》片尾彩蛋揭曉真面目的「超狗」氪普托（Krypto），這次揭開了與堂姊超少女相遇的起點。歷經氪星毀滅的超少女，在漂泊中遇見了同樣流離失所的幼犬氪普托，兩人成為彼此在宇宙中「唯一的家人」。

然而劇情急轉直下，全新反派星際盜匪「黃山克雷姆」首度曝光並發動突襲，導致氪普托受重傷命在旦夕。超少女必須在3天內主動出擊尋找解藥，她守在重傷的愛犬身旁，含淚低語：「有你的地方才是家。」這幕直接逼哭大票粉絲！為了拯救家人，超少女情緒全面爆發，雙眼釋放高強度熱視線橫掃敵軍，近身肉搏的動作規模全面大升級。

▲《超少女》預告「超少女」與超狗的深摯感。（圖／華納提供）

超強金獎幕後團隊加持

《超少女》請來曾執導《老娘叫譚雅》、《時尚惡女：庫伊拉》的導演克雷格格里斯佩（Craig Gillespie）操刀，並由安娜諾蓋拉（Ana Nogueira）擔任編劇。新生代人氣女星米莉愛考克（Milly Alcock）將一人分飾超少女與卡拉佐艾爾雙重角色。

故事描述當殘酷無情的敵人逼近，卡拉佐艾爾被迫與意想不到的同伴聯手，踏上跨越星際的復仇與正義之旅。除了米莉愛考克與傑森摩莫亞，卡司陣容還集結了馬提亞斯修奈爾、伊芙瑞德利、大衛克倫荷茲以及艾蜜莉碧崔等實力派演員。全片以IMAX規格高畫質拍攝，將於6月24日震撼登陸大銀幕。