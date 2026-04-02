徐乃麟被2歲萌娃使喚！寵熊熊女兒「變孫女傻瓜」　綜藝大哥反差曝光

記者孟育民／台北報導

徐乃麟全新YouTube節目《告訴乃論》由大浪娛樂製作，持續推出多元主題內容。本週最新一集中，特別邀來熊熊與2歲女兒同框，徐乃麟一秒化身「寵孫魔人」，展現與過往截然不同的反差魅力。不僅親自陪玩、耐心互動，還大唱《Baby Shark》哄小朋友開心，甚至親手挑戰做生日蛋糕，卻意外做出「災難級成品」笑翻全場。

互動過程中更是笑料百出，徐乃麟不僅幫忙拿牙線棒剔牙，還被小朋友「使喚」得團團轉，連不愛吃的食物都被指定由他「代吃」，面對各種突如其來的指令，他全程毫無招架之力、乖乖照辦，從綜藝大哥瞬間變成「最聽話阿公」，真實又可愛的反差模樣，也讓觀眾看見他私下更生活化的一面。

▲徐乃麟和熊熊女兒互動。（圖／大浪娛樂 提供）

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除了溫馨又爆笑的互動外，節目另一大核心單元「吹牛對決」同樣話題不斷。徐乃麟不只走入日常場域，更將遊戲帶進不同平台與場合，包含前往ETtoday、娛樂百分百錄影現場，以及記者會活動中，直接與現場來賓、工作人員甚至媒體記者開局對戰。

▲▼徐乃麟前往ETtoday、娛樂百分百錄影現場。（圖／大浪娛樂 提供）

延續節目高張力玩法「輸了就要付出代價」，徐乃麟更直接升級成「現金挑戰」，在多個場合中實際送出獎金，讓遊戲不只是娛樂效果，更具真實刺激與參與感。面對不同對手，無論是媒體人、上班族或現場來賓，遊戲對象完全不設限，也讓每一場對決都充滿不可預測的變數與話題性。

▲徐乃麟轉戰YouTube，讓大家看見綜藝大哥更多面向。（圖／大浪娛樂 提供）

對於此次轉戰YouTube，徐乃麟也透露，未來在節目內容上將不設限，只要是有趣、有話題性的企劃都願意嘗試，不論是街頭互動、跨界合作或各式實境單元，都希望能透過這個平台持續探索更多可能性，打造真正「零距離」的娛樂內容，將歡樂帶進觀眾的日常生活之中。《告訴乃論》每週五晚間固定更新，首集已於3月27日正式上線。